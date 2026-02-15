İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Artış Gösterdi

İstanbul’a su temin eden barajlardaki doluluk seviyesi, son dönemde etkili olan yağışların ardından yüzde 38.73’e ulaşmış durumda. Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanan verilere göre, kurak bir dönem geçiren kasım ve aralık aylarında su seviyesi yüzde 20’nin altına düşmüşken, son yağışlarla birlikte seviyelerde kısmi bir artış yaşanmış. Megakentte barajların ortalama doluluk oranı, 12 Ocak’ta yüzde 22.01 iken, güncel verilere göre bu oran yüzde 38.73 seviyesine yükselmiş.

BARAJLARDA SU DURUMU

Barajlardaki en yüksek su miktarı Elmalı Barajı’nda kaydedilmiş olup, bu oran yüzde 91.71 olarak belirlenmiş. Diğer yandan, en düşük doluluk oranı yüzde 18.24 ile Pabuçdere Barajı’na ait. İSKİ’nin 15 Şubat itibarıyla açıkladığı baraj doluluk oranları ise şu şekilde sıralanıyor: • Alibey Barajı yüzde 33.46 • Büyükçekmece Barajı yüzde 27.69 • Darlık Barajı yüzde 57.7 • Elmalı Barajı yüzde 91.71 • Istrancalar Barajı yüzde 72.33 • Kazandere Barajı yüzde 26.95 • Pabuçdere Barajı yüzde 18.24 • Sazlıdere Barajı yüzde 24.52 • Terkos Barajı yüzde 24.4 • Ömerli Barajı yüzde 55.06.

