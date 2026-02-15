Obama Uzaylıların Gerçek Olduğunu İddia Etti

Eski Amerikan Başkanı Barack Obama, bir podcast programında uzaylılarla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Obama, “Onlar gerçek,” diyerek uzaylıların varlığını doğruladı. Podcast sunucusu Brian Tyler Cohen, Obama’ya “Bir ABD başkanına ulaşma fırsatım pek sık olmuyor, bu yüzden birkaç sorum var. Uzaylılar gerçek mi?” sorusunu yöneltti. Eski başkan, “Onlar gerçek, ama ben onları görmedim ve bir yerde de tutulmuyorlar,” dedi.

51. BÖLGE HAKKINDAKİ SORULAR

Cohen, ayrıca uzaylılarla ilgili komplo teorilerinin sıkça konusu olan 51. Bölge’yi de gündeme getirdi. Obama, “Eğer ortada devasa bir komplo yoksa ve bunu ABD Başkanından gizlemedilerse, yeraltında bir tesis yok,” şeklinde bir yanıt verdi.

UZAYLILAR NEREDE?

Cohen, eski başkana “Başkan olduğunuzda ilk olarak hangi sorunun cevabını almak istediniz?” diye sordu. Obama, “Uzaylılar nerede?” yanıtı ile gülümseyerek karşılık verdi. Sunucunun bu soruyu tekrarlaması üzerine Obama’nın gülerek verdiği tepki dikkat çekti.

TRUMP’IN SKANDAL VİDEOSU

Aynı podcastte, Obama, Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth üzerinden paylaştığı ve kendisiyle eşi Michelle Obama’yı maymun olarak tasvir eden videoya da değindi. Video için “utanç verici bir palyaço gösterisi” ifadesini kullanan Obama, bir zamanlar kamu görevlilerinde bulunan “utanç” ve “nezaket”in artık kaybolduğunu vurguladı. Olay yaratan videoda, Obama ve eşi Michelle’in maymun olarak gösterilmesi, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerden sert eleştiriler aldı. Başlangıçta Beyaz Saray, videoyu savunmuş ancak tepkilerin “sahte öfke” olduğunu belirtmişti. Ancak daha sonra, videonun bir çalışanın işgüzarlığı sonucunda yayımlandığı açıklanarak silinmişti. Cumhuriyetçi senatörlerden tek siyahi olan Tim Scott, videoyu “Beyaz Saray’dan gördüğüm en ırkçı şey” şeklinde değerlendirdi. Gazetecilere konuşan Trump, videonun Obamaları gösteren kısmını “görmediğini” söyledi ve özür dilemeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, “Bir hata yapmadım,” yanıtını verdi.