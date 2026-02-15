Kredi Kartı Limitlerinde Güncelleme Dönemi Başlıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan karar çerçevesinde, kredi kartı limitleri güncelleniyor. 400 bin lira olan limit istisna statüsüne alınırken, belirli yüksek limitler düşürülecek. Kredi kartı limit artırımları için yeni standartlar yürürlüğe girmeye başlıyor. BDDK tarafından alınan bu karar, 15 Şubat itibarıyla geçerli olacak.

YENİ DÜZENLEME 15 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

BDDK’nın bankalara verdiği süre 15 Şubat’ta sona eriyor. Bu tarihten sonra kredi kartı limitleri yapılan yeni düzenlemeye göre güncellenecek.

BANKALARIN SÜRESİ ÜÇ AY

Bankalara, sistem altyapılarını güncelleme ve müşterilerin gelir teyidi işlemlerini dijital kanallar üzerinden yürütme konusunda üç ay süresi verildi.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAAMALARI LİMİT DIŞI

Eğitim ve sağlık harcamalarının, toplam limit hesaplamasında olumsuz bir etkiye sahip olmaması istendi. Bu uygulama ile kullanıcı mağduriyetinin azaltılması hedefleniyor.

Yeni düzenleme ile bir kişinin farklı bankalar aracılığıyla sahip olduğu tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak.

KART LİMİTİ 400 BİNİN ALTINDA OLANLAR

Toplam limitleri 400 bin liranın altında olan kredi kartı sahiplerinin limitleri düşürülmeyecek. Ancak, eğer birden fazla bankadan alınan kartların toplam limiti 400 bin lirayı aşarsa, bu durum istisna kapsamına girmeyecek.

400 BİN LİRA ALTINA GELİR BELGESİ ZORUNLULUĞU YOK

Düzenlemeye göre, toplam kredi kartı limiti 400 bin lira veya altında kalan bireyler, bu miktara kadar yapacakları limit artış taleplerinde gelir belgesi sunmak zorunda kalmayacaklar. Örneğin, limiti 300 bin liraya düşen bir kart sahibi, 400 bin liraya kadar bir artış talep edebilecek ancak bu miktarın üzerine çıkıldığında resmi gelir belgesi talep edilecek.

400 BİN LİRALIK KARTLARDA SİLİNMELER OLACAK

400 bin liranın üzerindeki limitlerde, kullanılmayan kısmın belirli bir oranı silinecek. Örneğin, 600 bin lira limitli bir kartta bir yıl içinde 400 bin lira harcama yapılmışsa, kalan 200 bin liranın yüzde 50’si düşürülerek kart limiti 500 bin liraya çekilecek. 750 bin lira ve üzerinde toplam kredi kartı limiti bulunanlar için ise kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80’i kadar azaltım gerçekleştirilecek.

YENİ KART BAŞVURULARI İÇİN SIKI KURALLAR

2026 yılından itibaren yeni kredi kartı başvurularında daha katı sınırlamalar uygulanacak. İlk yıl kart limitinin, aylık net gelirin en fazla 2 katı olması gerekecek. İkinci yıldan itibaren ise bu oran en fazla 4 katına çıkarılabilecek. Limit belirleme işlemlerinde net gelir esas alınacak. Bankalar ise kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme geçmişini dikkate almaya devam edecek.

BORÇ YENİDEN YAPILANDIRMA SEÇENEĞİ

Borcunu tamamen ya da kısmen ödememiş olan kredi kartı sahipleri, talep etmeleri durumunda kredi kartı borçlarını 48 aya kadar vade ile yeniden yapılandırabilecekler.

HARCAMA KOLAYLIĞI TEMASSIZ ÖDEMELERDE

Temassız, şifresiz ödeme limiti ise 1.500 TL’den 2.500 TL’ye yükseltildi. Bu durum, harcama konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak.