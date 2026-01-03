ABD’nin Venezuela’daki Operasyonu Gündemi Sarstı

ABD, Venezuela’ya yönelik başlattığı operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakaladı ve ülkeden çıkardı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sırasında başkent Karakas’ta hava saldırılarının yapıldığı gözlemlendi. Latin Amerika’daki gerginliğin devam ettiği bu dönemde, Venezuelalı muhalif lider ve Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado’nun Maduro hükümetine dair açıklamaları yeniden dikkat çekti.

İKTİDARA GELEBİLİRİZ MESAJI

Venezuela’nın meşru devlet başkanının Edmundo González Urrutia olduğunu savunan Machado, Maduro’nun devrilmesinin “rejim değişikliği” olmadığını, aksine “Venezuela halkının iradesinin uygulanması” olduğunu dile getirdi. Maduro’nun düşmesinin ardından yönetimi devralmaya hazır olduklarının sinyallerini veren Machado, “Hükümeti devralmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

PLANLARIMIZ VAR: İLK 100 SAAT, İLK 100 GÜN

Bloomberg’e konuşan Machado, rejim değişikliği ile ilgili olarak, “Son aylarda, birbirimizi koruyarak ve güvenli iletişim yolları bularak, yeraltında örgütleniyoruz. Bu tamamen merkezi olmayan bir yapı” sözlerini kullandı. Barışçıl bir geçiş sağlamak için, yüz binlerce kişinin gerçek zamanlı olarak iletişimde olduğu bilgisini veren Machado, “Evet, doğru an geldiğinde halk ortaya çıkacak ve bu, şu anda inşa ediliyor” diye ekledi. Ayrıca, “Ekiplerimiz var, planlarımız var: ilk 100 saat, ilk 100 gün” şeklinde belirtti.

TRUMP, MADURO’YU TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ

Trump’ın ABD’de başkanlığa seçilmesinden sonra Maduro’nun siyasi kariyerinde önemli değişiklikler yaşanırken, Trump, 2025 yılında Maduro’yu terör örgütü lideri ilan etti. Trump yönetimi, uyuşturucu karteli “Cartel de los Soles”i yabancı “terör örgütü” olarak tanımlarken, Maduro’yu bu kartelin lideri olmakla suçladı. Karakas yönetimi ise bu durumu “gayri meşru” bir askeri müdahalenin önünü açmayı hedefleyen “gülünç bir yalan” olarak nitelendirdi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı, böyle bir örgütün varlığını “kesin bir dille reddetti”.