ABD’nin Venezuela İçin Yeni Planı Açıklandı

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO’NUN YAKALANMASI SONRASI ABD HAREKETE GEÇTİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalandığı haberinin ardından ABD yönetimi hızlı bir şekilde harekete geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela’ya yönelik üç aşamalı bir plan sundu.

VENEZUELA PETROLÜ ABD TARAFINDAN SATILACAK

Rubio, planın ilk aşamasında Venezuela’dan 30 ila 50 milyon varil petrolün ABD tarafından satın alınarak “piyasa fiyatlarından” satılacağı bilgisini aktardı. “Bu para, yolsuzluğa değil Venezuela halkının yararına olacak şekilde yönetilecek,” diyen Rubio, bu adımın ülkedeki ekonomik krizin çözümüne katkı sağlayacağını belirtti.

VENEZUELA EKONOMİSİ BATILI ŞİRKETLERE AÇILACAK

İkinci aşamada, Venezuela ekonomisinin Batılı şirketlere açılacağı ve ABD ile diğer şirketlerin Venezuela pazarına eşit şekilde erişim sağlanacağı ifade edildi. Ayrıca, muhalefet liderlerinin affedilerek ülkeye serbestçe dönebilmesi için bir ulusal uzlaşma sürecinin başlatılacağı duyuruldu. Rubio, Venezuelalıların “petrolü taşıyıp gelir elde etmenin ve ekonomik çöküşü önlemenin tek yolunun ABD ile iş birliği yapmak olduğunu anladıklarını” vurguladı.

ABD İZİN VERMEDİKÇE VENEZUELA PETROL TAŞIYIP GELİR ELDE EDEMEYECEK

ABD’li senatörlerin Venezuela konusundaki eleştirilerine yanıt veren Rubio, “ABD izin vermedikçe Venezuela artık petrol taşıyıp gelir elde edemeyecek,” ifadelerini kullandı. Bunun, ABD’ye Venezuela üzerinde “muazzam bir etki gücü” ve “kontrol” sağladığını belirten Rubio, daha önce Maduro’yu yakalamak adına Venezuela’ya müdahale etmeden çözüm arayışlarının defalarca denendiğini ancak bu girişimlerin başarısız olduğunu iletti.

GEÇİŞ AŞAMASI KONUSUNDA DETAY VERMEYDİ

Rubio, “Geçiş” adı verilen üçüncü aşama hakkında ayrıntı vermekten kaçınarak, “Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntıya sahip olacağız, ancak bu konuda çok olumlu bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyoruz,” şeklinde konuştu.

VENEZUELA 30 İLA 50 MİLYON VARİL ARASINDAKİ PETROLÜ ABD’YE DEVREDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki geçici yönetimin 30 ila 50 milyon varil arasında yüksek kaliteli petrolü ABD’ye devredeceğini ifade etti. Bu petrolün piyasa fiyatından satılacağını belirten Trump, “Elde edilecek gelir, hem Venezuela hem de ABD halkının yararına kullanılmasını sağlamak amacıyla ABD Başkanı olarak benim kontrolümde olacak,” dedi.