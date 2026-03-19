Binlerce Ek Asker Ortadoğu’ya Gönderilecek

Ortadoğu’da gerilim düzeyi yüksek seyrini sürdürüyor. Dünya ekonomisinin önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması, Washington’ı alternatif tedbirler almaya zorluyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz’ün açılması için müttefiklerinden beklediği desteği henüz temin edebilmiş değil. Reuters haber kaynağının aktardığına göre Trump, binlerce ek askeri güçlendirme yaparak Ortadoğu’ya göndermeye hazırlanıyor. Japonya’dan yola çıkan USS Tripoli amfibi gemisi ve yanındaki yaklaşık 5 bin asker, sıcak bölgeye doğru yöneliyor.

BUGÜN BÜYÜK BİR SALDIRI GERÇEKLEŞECEK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’daki hedeflerin planlandığı doğrultuda ilerlediğini belirterek, “İran’daki hedeflerimiz tam isabet ve plan doğrultusunda ilerliyor” açıklamasında bulundu. Bugün de İran’a yönelik gerçekleştirilecek en büyük saldırı paketlerinden birinin uygulanacağı bilgisini veren Hegseth, saldırıların yoğunluğunun artarak devam edeceğini kaydetti. Hegseth, İran’ın yeni balistik füze üretim kapasitesinin önemli ölçüde darbe aldığını da dile getirdi.

ASKERİ HAREKAT OLASILIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Hegseth, İran Devrim Muhafızları içindeki üst düzey liderlik pozisyonlarına değinerek, bu görevlerin “geçici” hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, İran’a ait 11 denizaltının imha edildiğini söyleyerek, “İran, yıllarca süren devlet kaynaklarını füzelere, drone’lara, vekil güçlere ve yeraltı tesislerine gömdü. Ancak biz onları, dünyadaki hiçbir ordunun uygulayamayacağı kadar ezici bir güçle avlıyoruz” dedi. ABD’li Bakan, “Savaşın sona ermesine dair kesin bir tarih veremiyoruz, hedefe ulaştığımızı Trump söyleyecek” ifadesini de ekledi.

HAK ADASI’NA ASKER SEVKİ DÜŞÜNÜLÜYOR

ABD’nin Hark Adası da dahil olmak üzere çeşitli noktalara asker çıkarabileceği ihtimali üzerine tartışmalar sürüyor. Ancak Washington yönetimi açısından böyle bir harekatın hem askeri hem de siyasi olarak büyük risk taşıdığı görülüyor. Hark Adası’nın İran anakarasına yakınlığı, burada Amerikan askerlerinin hayatlarını riske atabileceği değerlendiriliyor. Ara seçimler öncesi Trump’ın böylesi bir riski göze almasının mantıklı olmayacağı yorumları gündemde.

TÜM SEÇENEKLER MASADA, PENTAGON EK BÜTÇE TALEP EDİYOR

Bir Beyaz Saray yetkilisi, şu anda kara harekatı kararı alınmadığını ancak tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Diğer yandan, Washington Post’ta yayımlanan bir haberde, Pentagon’un İran’a karşı savaş için 200 milyar dolardan fazla ek bütçe talep ettiği öne sürülüyor. Beyaz Saray’ın bu ek bütçe için Kongre’den onay almasının zorluğu da ifade ediliyor.