ABD’nin Venezuela Saldırısı Piyasaları Derinden Sarstı

abd-nin-venezuela-saldirisi-piyasalari-derinden-sarsti

HÜRRİYET YAZARI TEPKİLERİ ANALİZ EDİYOR

Hürriyet yazarı Zeynel Balcı, 2026 yılının ilk haftasında ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası saldırısının piyasalarda oluşturduğu ‘Olay hava saldırısıyla sınırlı kalır mı yoksa genişler mi’ endişesini vurguladı. Balcı, “Şimdi gözler Çin ve Rusya’da olacak” sözleriyle, jeopolitik gerilimin yatırımcıları güvenli limanlara yönelten bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Venezuela’nın en yüksek petrol rezervine sahip ülke olmasının yanı sıra, durumun yalnızca petrol ile sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekerek, altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerin de etkilenebileceğini öngördü.

PİYASALAR VENEZUELA GÜNDEMİYLE AÇILACAK

Balcı, “Pazartesi (yarın) piyasalar Venezuela gündemiyle açılacak ve haliyle dikkatler petrol ve altın fiyatlarında olacak” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda, İran’da enflasyonun yüzde 48’e ulaşması, riyalin değer kaybı ve ekonomik sebeplerle başlayan gösterilerin yanı sıra Trump’ın İran’a yönelik müdahale tehditlerini de hatırlattı. Olumsuz ihtimaller arasında, Venezuela’ya ek olarak İran’a bir müdahalenin olması durumunda olayların daha farklı şekillerde gelişebileceği uyarısını yaptı. Balcı, İran’ın Rusya ve Çin ile işbirliğine gittiğine de dikkat çekti.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Balcı, “Bir diğer kanayan yara olan Rusya-Ukrayna arasında ise Trump’ın barış çabalarına hatta ‘yüzde 90 anlaşma sağlandı’ açıklamalarına rağmen karşılıklı saldırılar sürüyor” dedi. Görünüşe göre piyasalar, jeopolitik gelişmelerin etkisinde kalmaya devam edecek ve ilerleyen saatlerde olayların daha netleşmesi, piyasalarda gerekli önlemlerin alınmasına yol açacak. Aynı zamanda artık altın, gümüş ve petrol fiyatlarının daha fazla tartışılacağını da belirtti.

