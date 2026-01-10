ABD’nin Venezuela Stratejisi: Trump’tan Çarpıcı Açıklamalar

ABD’nin Venezuela Planları Dikkat Çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğal gaz şirketleri yöneticileriyle yaptığı toplantıda Venezuela’nın geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, Venezuela’nın geniş petrol kaynaklarının ABD’nin kontrolü altına alınacağına dair bilgiler paylaşan Trump, “Dünyanın en büyük petrol rezervlerinden bahsediyoruz. Venezuela ile iş birliği yapacak ve hangi petrol şirketlerinin ülkeye gireceğine karar vereceğiz. Şirketlerle bir anlaşma yaptık ve bu adımı kısa sürede atacağız” şeklinde konuştu.

VENEZUELA’NIN GELECEĞİ

Trump, Venezuela’da güvenlik ve istikrar sağlandığını belirterek, “Bu, başka bir Venezuela olacak. Venezuela çok başarılı olacak ve ABD halkı da bundan en fazla faydalananlar arasında yer alacak” dedi. Ülke tarihinin en etkileyici askeri operasyonlarından birini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Maduro’nun ülkeye verdiği zararlara dikkat çekti. Trump, “Maduro’nun ayrılması, hem Venezuela hem ABD için büyük bir geleceği mümkün kılıyor” dedi.

VENEZUELA’DAKİ YENİ FIRSATLAR

Petrol fiyatlarının düşmesini beklediklerini ifade eden Trump, ABD’nin Venezuela’nın petrol endüstrisini güçlendireceğini söyledi. Petrol şirketlerinin, Venezuela’nın altyapısını yenilemek için en az 100 milyar dolar yatırım yapması gerektiğini belirten Trump, “Devletin güvenlik sağlaması, yatırımların güvende olmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Venezuela’da bulunan petrol çok kaliteli ve asfalt yollar için mükemmel” diyerek, ABD’nin bu konuda hızlı bir adım atacağını vurguladı.

ZENGİNLİK VE KAZANÇ

Toplantıda bulunan şirketlerin Venezuela’yı yeniden canlandırmak için önemli ortaklar olacağını dile getiren Trump, ABD halkı için büyük bir zenginlik ortaya çıkacağını söyledi. Çin ve Rusya’nın Venezuela’daki varlıklarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Trump, bu ülkelerle iş birliği yapmak istediklerini, ancak Venezuela’da bulunmalarını istemediklerini aktardı. Ayrıca, “Çin ve Rusya’ya, sizinle iyi geçiniyoruz ama Venezuela’da olmanızı istemiyoruz” dedi.

İRAN VE SURİYE’YE DİKKAT

İran’daki protesto gösterileri hakkında bilgileri yakından takip ettiklerini söyleyen Trump, İran hükümetinin zalim yöntemlerine karşı olası müdahale hakkında da uyarıda bulundu. Suriye’deki duruma ilişkin de barış sürecinin önemine vurgu yaparak, “Suriye’nin başarılı olmasını istiyoruz” diye ekledi.

GRÖNLAND PLANLARI

Trump, Grönland’ın ABD topraklarına katılmasıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. “Grönland ile ilgili harekete geçeceğiz, bu konuda bir adım atacağız. Eğer yapmazsak Rusya veya Çin orayı ele geçirecek” diyerek, bölgedeki jeopolitik durumu değerlendirdi.

Tüm bu gelişmeler, ABD’nin Venezuela üzerindeki stratejik planlarını ve bölgedeki jeopolitik etkilerini yoğun bir şekilde gözler önüne seriyor.