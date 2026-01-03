ABD’nin Venezuela’ya Askeri Müdahalesi Uluslararası Tepkiyle Karşılandı

ABD ÖZEL KUVVETLERİ VENEZUELA’DA HAREKETE GEÇTİ

ABD özel kuvvetleri, Venezuela’nın başkenti Caracas’a düzenlediği operasyonda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulduğunu duyurdu. Maduro’nun eşiyle birlikte New York’a götürüldüğü bilgisi ortaya çıktı.

TÜRKİYE’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Türkiye, Venezuela’da yaşanan bu kritik gelişmeleri dikkatlice izlediğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela üzerinde gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılara ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Venezuela’daki son olayların yakından takip edildiği vurgulanarak, “Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve halkının huzuruna büyük önem vermektedir. Mevcut durumun hem bölgesel hem de uluslararası güvenlik açısından olumsuz etkilere yol açmamasını sağlamak üzere tüm tarafları itidalli davranmaya davet ediyoruz.” denildi. Ayrıca, Türkiye’nin Caracas Büyükelçiliği’nin, ülkede bulunan Türk vatandaşlarıyla olan iletişimini kesintisiz sürdürdüğü ifade edildi.

ÇİN’DEN KINAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin gerçekleştirdiği eylemleri “hegemonik” olarak nitelendirerek, bu durumun uluslararası hukuku ve Venezuela’nın egemenliğini ihlal ettiğini bildirdi. Açıklamada, “Çin, ABD’nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına güç kullanmasından derin bir şok yaşamaktadır ve bunu güçlü bir şekilde kınıyoruz.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, Washington yönetimine uluslararası hukuka ve BM Şartı’nın gereklerine sadık kalma çağrısı yapıldı.

RUSYA’YLA ENDİŞELER ARTMAKTADIR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği saldırıyı “son derece endişe verici” olarak nitelendirerek kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde ABD’nin Venezuela’ya karşı gerçekleştirdiği silahlı saldırı son derece endişe verici bir durumdur.” ifadesi kullanıldı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ve eşinin durumunun derhal netleştirilmesi gerektiği belirtildi.

İRAN’DAN DA TEPKİ!

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’nın “toprak bütünlüğü ve egemenliğine” karşı gerçekleştirdiği askeri saldırıyı kınadı. Açıklamada, yapılan harekâtın BM Şartı ile çelişen bir davranış olduğuna dikkat çekildi.

KÜBA’DAN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela’ya yapılan saldırılardan dolayı ABD’yi kınadı. Diaz-Canel, uluslararası toplumdan acil bir tepki talep etti. “Küba, ABD’nin Venezuela’ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor.” dedi.

MEKSİKA’DAN KINAMA GELDİ

Meksika, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesini, BM Şartı’nın 2. maddesine bir ihlal olarak değerlendirerek kınadı. Meksika hükümeti, ABD silahlı kuvvetlerinin bu tür eylemlerinin açık bir şekilde reddedilmesi gerektiğini açıkladı.

KOLOMBİYA’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’ya yönelik her türlü saldırıyı reddettiklerini belirtirken, olası mülteci akınına karşı sınır bölgelerine güvenlik güçleri sevkedildiğini kaydetti.

DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMALAR GELİYOR

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’ya saldırısını uluslararası barış ve güvenliğe bir tehdit olarak nitelendirdi. Bakanlık, bu saldırının kınanması gerektiğini bildirdi.

BREZİLYA İKAZDA BULUNDU

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Lula, “Bu eylemler, Venezuela’nın egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı.” şeklinde konuştu.

FRANSA’DAN ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Maduro’nun “halkın temel özgürlüklerinden mahrum bıraktığını” belirtti. Barrot, “Bu askeri operasyon, uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırıdır.” ifadesini kullandı.

İSRAİL’DEN DESTEK AÇIKLAMALARI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD’nin Maduro’yu devirmek için sergilediği eylemleri destekleyerek, Venezuela halkının yanında olduklarını iddia etti.

UKRAYNA, MADURO YÖNETİMİNİ TANIMADIĞINI BELİRTTİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Maduro yönetiminin meşruiyetini tanımadıklarını vurguladı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN DİYALOG ÇAĞRISI

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, tüm tarafları itidale çağırarak, “Uluslararası hukuka ve BM Şartı’na saygı gösterilmelidir.” dedi.

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAN ENDİŞELİ AÇIKLAMALAR

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe Garcia-Perez, “Demokrasi, güç kullanımıyla elde edilmemelidir.” uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN ENDİŞE DUYULUYOR

BM Genel Sekreterliği, ABD’nin askeri eyleminin bölgedeki gerginliği artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Genel Sekreter, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na bağlı kalmanın gerekliliğini vurguladı.

ULUSLARARASI CEVAPLAR ARTAN BİR ŞEKİLDE GELİYOR

İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri, ABD’nin Venezuela’ya olan saldırısına karşı barışçıl bir çözüm bulma yolunda arabuluculuk yapacaklarını bildirdi. İspanya, “Uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İNGİLTERE, KENDİSİNİ AÇIKÇA AYRI TUTUYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin ABD’nin operasyonuna dahil olmadığını vurguladı.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ DE DUYARSIZ KALMIYOR

Danimarka, İtalya, Slovenya, İspanya gibi birçok Avrupa ülkesi, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, uluslararası hukuka riayet edilmesi gerektiği vurgusunu yaptı.