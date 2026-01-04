ABD’nin Venezuela’ya Saldırısında Ölü Sayısı 40’a Ulaştı

abd-nin-venezuela-ya-saldirisinda-olu-sayisi-40-a-ulasti

NEW YORK TIMES’TAN KRİTİK HABER

Bir üst düzey Venezuelalı yetkiliden aktarılan bilgilere göre, ABD’nin başkenti Caracas ve bazı stratejik noktalara düzenlediği saldırılarda, sivil ve askeri kayıpların yaşandığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, Maduro ve eşi Flores’in gözaltına alındığı, başkent Caracas ile bazı önemli bölgelerdeki hava saldırılarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

SALDIRILARIN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta önceki gün yerel saatle 02.00 sularında, patlamalar ve uçak seslerinin yükseldiği gözlemlenmişti. Venezuela hükümeti, gerçekleşen patlamaların ardından ABD’yi ülke genelindeki sivil ve askeri yapıları hedef alarak saldırı yapmakla suçlamıştı. Olaylar sonrasında ABD Başkanı, Maduro’ya yönelik büyük ölçekli bir operasyon düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin güvenli bir şekilde dışarıya çıkarıldığını açıklamıştı.

SUÇLAMALAR YERİNİ BULDU

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında Amerika’da suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etmiş; Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma” suçlamalarının yöneltildiğini belirtmişti. Venezuela hükümeti, bu saldırıların kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş; bazı ülkelerin eleştirilerde bulunduğu, bazılarının ise ABD’ye destek verdiği bildirilmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

