ABD’nin Venezuela’ya Yapılan Askeri Müdahalesine Küresel Tepkiler Artıyor

ABD ÖZEL KUVVETLERİ VENEZUELA’YI BOMBALAYIP MADURO’YU ALIKOYDU

ABD özel kuvvetleri, Venezuela’nın başkenti Caracas’a bir hava saldırısı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu gözaltına aldı. Maduro’nun eşiyle birlikte New York’a götürüldüğü belirtildi.

TÜRKİYE’DEN “İTİDAL” ÇAĞRISI

Türkiye, Venezuela’daki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin ülkede gerçekleştirdiği saldırılara dair bir açıklama yaptı. Bakanlığın metninde, “Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem veriyoruz. Bu durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmaması adına tüm tarafları itidalli davranmaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi. Türkiye’nin Caracas Büyükelçiliği, ülkedeki Türk vatandaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu sürdürüyor.

ÇİN’DEN KINAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin “hegemonik” eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Venezuela’nın egemenliğini tehdit ettiğini açıkladı. Bakanlık, “Çin, ABD’nin bir egemen ülkeye ve devlet başkanına karşı güç kullanmasından derin üzüntü duymaktadır. Bu durumu güçlü bir şekilde kınıyoruz.” şeklinde ifade kullandı. Uygulamanın durdurulması çağrısı yapıldı.

RUSYA “ENDİŞE VERİCİ” DEDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’ya karşı gerçekleştirdiği saldırıyı “son derece endişe verici” olarak damgaladı ve kınadı. Bakanlık, “Bu tür eylemleri haklı çıkarmak için kullanılan bahanelerin temelsiz olduğunu” belirtti. Ayrıca, Maduro ve eşinin durumu hakkında acil bir açıklama talep edildi.

İRAN’DAN DA KINAMA GELDİ

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik askeri saldırısını kınadı. Bakanlık, bu saldırının BM Şartı’na aykırı olduğunu vurguladı ve BM’den kınama talep etti.

KÜBA ULUSLARARASI TOPLUMU TEPKİYE ÇAĞIRDI

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, saldırı nedeniyle ABD’yi suçlayarak kınadı. Diaz-Canel, “Küba, ABD’nin Venezuela’ya karşı gerçekleştirdiği suç teşkil eden saldırıyı kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki bekliyoruz.” sözlerine yer verdi.

MEKSİKA’DAN KINAMA

Meksika, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin BM Şartı’nın 2. maddesinin ihlali olduğunu belirtti. Meksika hükümeti, bu eylemleri şiddetle kınadığını ifade etti.

KOLONBİYA’DAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’ya yönelik her türlü saldırıyı reddettiklerini belirtti. Alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi vererek, sınır bölgelerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.

BELARUS’TAN KINAMA

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin saldırısını uluslararası barış ve güvenliğe bir tehdit olarak değerlendirdi ve kınadı. Bakanlık, BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı.

BREZİLYA’DAN SERT TEPKİ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’nin eylemlerini “kabul edilemez” olarak nitelendirerek kınadı. Lula, “Bu müdahale uluslararası hukuk açısından ciddi bir ihlal oluşturuyor.” dedi.

FRANSA’DAN UYARI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Maduro’nun halkını özgürlüklerinden mahrum bıraktığını belirtti. Barrot, ABD’nin müdahalesinin uluslararası hukukun temellerini ihlal ettiğini ifade etti.

İSRAİL DE MADURO’YU ELEŞTİRDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD’nin eylemlerini desteklediklerini ve Maduro yönetiminin devrilmesine yönelik umut beslediklerini açıkladı.

UKRAYNA’DAN DESTEK MESAJI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Maduro yönetimini tanımadıklarını belirtti ve Venezüellalılara destek mesajı verdi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

AVRUPA PARLAMENTOSU ENDİŞELİ

Avrupa Parlamentosu’nun sosyalist grup başkanı Iratxe Garcia-Perez, gelişmelerin endişe verici olduğunu belirtti ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENDİŞELİ

BM Genel Sekreterliği, Venezuela’daki gelişmelerin bölgesel sonuçları olabileceğine dikkat çekti ve uluslararası hukukun önemini vurguladı.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN FARKLI TEPKİLER

Belçika, İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri de durumu yakından takip ettiklerini belirterek, uluslararası hukukun korunması çağrısında bulundular.

İNGİLTERE’DEN DAVET

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere’nin operasyona dahil olmadığını, ancak durumu dikkatle izlemek gerektiğini belirtti.

DANİMARKA’DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Danimarka Dışişleri Bakanı, diyalog ve gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya Dışişleri Bakanı, durumu ve ülkedeki İtalyan vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi.

HOLLANDA’DAN GÜVENLİK ÖNCELİĞİ

Hollanda Dışişleri Bakanı, Venezüellalıların güvenliğini öncelik olarak gördüklerini belirtti.

KOSOVA’DAN DESTEK

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD’nin Venezuela halkının yanında durduğunu belirtti.

İSVİÇRE’DEN GERİLİMİN AZALTILMASI ÇAĞRISI

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, gerilimin azaltılması ve uluslararası hukuka uyulması gerektiğini belirtti.

ÇEKYA’DAN TEŞVİK

Çekya Dışişleri Bakanı, Venezuela’daki durumu sakinleştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

AVUSTURYA’DAN ÇAĞRI

Avusturya Dışişleri Bakanı, uluslararası hukukun korunması için tüm tarafların itidalli davranması çağrısını yaptı.