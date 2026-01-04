ABD Operasyonu Venezuela’da Büyük Tepki Oluşturdu

ABD’NİN VENEZUELA OPERASYONU GÜNDEMDE

Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’nın başkenti Karakas’a düzenlediği operasyonun ardından, ülkede destekçileri ve karşıtları arasında protestolar gerçekleşti. Başkan Nicolas Maduro ve eşi, gerçekleştirilen bu operasyondan sonra ülke dışına çıkarıldı. Cumartesi günü sokaklarda bir araya gelen vatandaşlardan Dina, BBC’ye yaptığı açıklamada ABD’ye olan minnettarlığını ifade ederek, “Artık tünelin sonunda ışık görebiliyorum” dedi. Karakas’ın çevresinde yaşayan Jorge ise, Trump’ın destek vermesinin kendilerini memnun ettiğini ancak belirsizliklerden endişe duyduğunu belirtti. Jorge, “Şimdi ne olacak? Bize hiçbir şey garanti edilmiyor. Belirsizlik var. Önümüzdeki günlerin ne getireceğini bilmiyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, hükümet yanlısı paramiliter grupların sokaklarda silahlı dolaştığını gözlemlediğini de sözlerine ekledi.

VENEZUELALILAR ABD’DE PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEDİ

Amerika’da yaşayan Venezuela vatandaşları, Maduro’nun yakalanmasının ardından sokaklara döküldü ve Venezuela bayraklarıyla destek gösterisinde bulundular. NBC News’a konuşan Yajaira, “Teşekkür ederim tanrım, teşekkürler ABD başkanı. Yıllardır bekliyordum, bize o kadar çok zarar verdi ki. Korkunçtu,” sözleriyle duygularını ifade etti. Florida’nın Doral kentindeki kalabalık, korna sesleri ve müzik eşliğinde “Hükümet bitti, hükümet düştü” sloganları attı. Özellikle Karakas’taki Maduro hükümeti destekçileri de karşı gösteriler düzenlemek için sokağa çıktı. Karakas Belediye Başkanı Carmen Meléndez, Maduro’nun yakalanmasını protesto eden mitinge katıldı ve Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması talebini yineledi.

ABD’DEN YENİ YASAL ADIMLAR

Bondi, Maduro ve eşi hakkında açılan iddianameyle ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Nicolas Maduro; narkoterörizm, kokain ithalatı, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarıyla itham ediliyor. Kısa süre içinde Amerikan adaletinin tüm gücüyle, Amerikan topraklarında ve Amerikan mahkemelerinde yargılanacaklar,” şeklindeki ifadeleriyle gelişmelerin hukuki boyutunu aktardı. Rodriquez, ülkelerinin ulusal bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma sorumluluklarına dikkat çekerek, “Maduro, Venezuela’nın tek başkanıdır” dedi.