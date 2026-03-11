İran’dan Dünya Kupası Katılımına İlişkin Açıklama

İranlı Bakan’dan Ciddi Açıklamalar

İran devlet televizyonuna mülakat veren Donyamali, ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların sporcuların uluslararası turnuvaya katılımını zorlaştırdığını vurguladı. Bakan, “Bu yozlaşmış devletin liderimizi öldürmesi göz önüne alındığında, her halükarda Dünya Kupası’na katılmamız için gerekli şartlara sahip olmadığımız anlaşılacaktır. Çocuklarımızın güvenliği yok. İran’a karşı kötü eylemler işlediler ve dokuz ay içinde bize iki savaş dayattılar. Ayrıca binlerce insanımızı öldürdüler ve şehit ettiler. Bu nedenle, kupada var olmamız kesinlikle mümkün değil.” şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI HAZİRANDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Üç ev sahibi ülke olan ABD, Meksika ve Kanada’da ortaklaşa düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası, gelecek haziran ayında başlayacak. İran, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde grubunu lider tamamlayarak doğrudan turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.

FIFA BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran’a yönelik saldırıları devam ettiren ABD Başkanı’nın, İran’ın turnuvaya katılımıyla ilgili olarak, bu durumu “memnuniyetle karşılanacağına dair güvence verdiğini” ifade etti.