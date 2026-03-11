Trump’tan Savaşın Yakında Biteceği Açıklaması

Trump, son yaşanan saldırıların ardından ülkede stratejik önem taşıyan hedeflerin neredeyse tamamen tükendiğini ve savaşın “çok yakında” sona ereceğini öngördüğünü dile getirdi. Trump, “İran’da hedef alacağımız neredeyse hiçbir şey kalmadı. Askeri anlamda her şeyi bitirdik; ne donanmaları, ne iletişim ağları ne de bir hava kuvvetleri kaldı” şeklinde konuştu.

OPERASYON HIZLA İLERLİYOR

Operasyonun planlandığı gibi değil, çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Trump, “İstediğim an bu savaşı bitirebilirim ve sanırım bu çok yakın” dedi. Ayrıca, İran’ın füze rampalarının yüzde 80’inin imha edildiğini ve drone üretim tesislerinin yok edildiğini iddia etti.