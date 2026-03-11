Trump’tan Savaşın Yakında Biteceği Açıklaması

trump-tan-savasin-yakinda-bitecegi-aciklamasi

Trump, son yaşanan saldırıların ardından ülkede stratejik önem taşıyan hedeflerin neredeyse tamamen tükendiğini ve savaşın “çok yakında” sona ereceğini öngördüğünü dile getirdi. Trump, “İran’da hedef alacağımız neredeyse hiçbir şey kalmadı. Askeri anlamda her şeyi bitirdik; ne donanmaları, ne iletişim ağları ne de bir hava kuvvetleri kaldı” şeklinde konuştu.

OPERASYON HIZLA İLERLİYOR

Operasyonun planlandığı gibi değil, çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Trump, “İstediğim an bu savaşı bitirebilirim ve sanırım bu çok yakın” dedi. Ayrıca, İran’ın füze rampalarının yüzde 80’inin imha edildiğini ve drone üretim tesislerinin yok edildiğini iddia etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran’dan Dünya Kupası Katılımına İlişkin Açıklama

İran Gençlik ve Spor Bakanı, ülkesinin milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılımının, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle imkansız olduğunu açıkladı.
Gündem

Fenerbahçe’den TFF’ye Yabancı VAR Kadrosu Önerisi

Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, Türkiye Kupası kura çekiminde sakatlıkların sona ereceğini duyururken, yabancı VAR hakemi önerisini de gündeme getirdi.
Gündem

Beylikdüzü’nde Kadın Cinayeti Davasında Cezaya İndirim Uygulandı

İstanbul Beylikdüzü'nde, 60 bıçak darbesiyle eşini ve baldızını öldüren Ferhat Boduroğlu'na mahkeme tarafından iyi hal indirimi verildi.
Gündem

APP Plakalara Uygulanan Cezalar İptal Ediliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plakalar için 1 Nisan'a kadar süre tanıdıklarını açıkladı. Ayrıca, 27 Şubat'tan sonra uygulanan cezaların iptal edildiğini duyurdu.
Gündem

Yasal Adımlar Bayram Sonrası Hız Kazanıyor

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımların atılmasına odaklanıldı. Ramazan Bayramı'nın ardından gelişmelerin hızlanması ve yeni adımların atılması öngörülüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.