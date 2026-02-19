ABD Ordusu Ortadoğu’da Saldırı İçin Hazırlandı

ABD ORDUSU HAZIRLIK YAPIYOR

ABD ordusu önümüzdeki günlerde Orta Doğu’da bir saldırı gerçekleştirmek için gerekli hava ve deniz gücünü topluyor. Askeri kaynaklar, askeri seçeneklerin değerlendirmeye alındığını ve operasyonun hafta sonu gibi erken bir tarihte başlayabileceğini ifade ediyor. ABD Başkanı’nın, Ramazan ayının başlamış olması, birliğin durumu konuşması ve Kış Olimpiyatları’nın pazar günü tamamlanması gibi etkenlerin saldırıya dair kararını etkileyeceği belirtiliyor. Beyaz Saray’da çarşamba günü yapılan toplantılarda, İran’daki gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı. Bu toplantılara üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri katılım gösterdi.

YÜKSEK SEVİYEDE ASKERİ HAZIRLIK

Bir kaynağın aktardığına göre, ABD Başkanı, Özel Temsilci Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner tarafından bir gün önce İran ile yapılan dolaylı temaslara dair bilgilendirildi. ABD’nin bölgeye düzinelerce yakıt ikmal uçağı ve 50’den fazla savaş uçağı gönderdiği bildiriliyor. ABD ordusu, Orta Doğu’ya sevkiyatların tamamlanmasının ardından Beyaz Saray’a hafta sonuna kadar saldırıya hazır olabileceğini iletti. Kaynağa göre, Trump sık sık askeri harekattan yana ya da karşıt görüş bildirdiğini ve danışmanlarıyla bu konuyu değerlendirdiğini aktardı.

SAVAŞA HAZIRLANIYORLAR

ABD ordusunun, bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Üssü’ne yerleştirdiği bildirildi. Uzmanlar, ABD ordusunun Orta Doğu’da İran ile savaşmak amacıyla yeterli askerî güç ve donanım topladığını dile getiriyor. Son günlerde bölgedeki askeri varlık sayısı önemli ölçüde artırılmış durumda. ABD Hava Kuvvetleri’nin bölgede gerçekleştirdiği yığınak, 2003’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Askeri hazırlıkların, operasyon tarihinin hafta sonunu aşabileceği kaydediliyor. Çarşamba günü yapılan Durum Odası toplantısında, ABD güçlerinin mart ortasına kadar pozisyonlarını almış olması gerektiği Pentagon’a bildirildi.

DİPLOMASİDE İLERLEME GÖZLEMLENİYOR

Keskin bir üslup takınan Pentagon kaynakları, Cenevre’de Iran ile gerçekleşen görüşmelerin “boşuna” olduğunu ifade etti. Aynı kaynaklar, Pentagon’un ortak bir İsrail-ABD saldırısı için haftalar sürecek bir hazırlık içinde olduğunu bildirdi. İran’ın nükleer programıyla ilgili taviz için yalnızca şubat ayı sonuna kadar süresi olduğu öne sürülüyor. Beyaz Saray Sözcüsü, Trump’ın askeri harekat başlamadan önce İran’a vereceği süre hakkında soruları yanıtlamaktan kaçınsa da, “İran’ın Başkan Trump ile anlaşma yapması akıllıca olur” dedi. Ayrıca, Leavitt, salı günü Cenevre’de İran Dışişleri Bakanı ile görüşmelerde “biraz ilerleme kaydedildiğini” belirtti.

TARAFLAR ARASINDA GİRGİNLİK TIRMANIYOR

Bölgedeki askeri harekât için düzinelerce yakıt ikmal uçağı ve 50’den fazla ek savaş uçağı konuşlandırıldığı bildiriliyor. Ayrıca, Pentagon’un olası bir İran misillemesine karşı bazı ABD personelini Orta Doğu’dan çektiği aktarıldı. Gazete kaynakları, İsrail ile ABD’nin ortak hava saldırıları ihtimali üzerine hazırlıkların sürdüğünü aktardı. Uluslararası Güvenlik ve Bilim Enstitüsü tarafından yayımlanan uydu görüntüleri, İran’ın nükleer tesislerinin güçlendirildiğini ve bazı alanların beton ile kaplandığını gözler önüne seriyor. Tahran yönetiminin askeri baskıya karşı daha fazla savunma önlemi aldığı belirtiliyor.

SALDIRI ZAMANLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN TARİHLER

Olası bir saldırının zamanlamasında önemli üç tarih belirleyici rol oynuyor. Kış Olimpiyatları’nın pazar günü sona ermesi, bazı Avrupalı yetkililer tarafından dikkate alınan unsurlar arasında yer alıyor. Bazı yetkililer, o tarihe kadar askeri bir adım atılmayacağına inanıyor. Ramazan ayının çarşamba günü başlaması da yerel dengeler açısından önemli bir husus. Ortadoğu’daki bazı ABD müttefikleri, kutsal ay içinde bir operasyon gerçekleştirilmesinin olumsuz algı yaratabileceği görüşündeler. Trump’ın salı günü yapacağı Birliğin Durumu konuşmasının karar sürecine etkisi olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Trump, son haftalarda İran’ın nükleer silah edinmesi gerekliliğini vurgularken, anlaşma sağlanamaması halinde güç kullanma niyetinde olduğunu da bildirmişti. Ancak Trump, olası bir saldırının kapsamı konusunda detay vermemiş durumda. Washington’da askeri hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, İran ile kısa süre içinde bir anlaşma sağlanamaması halinde Trump’ın saldırı emri verebileceği iddia ediliyor.