Trump’tan Grönland’a Hastane Gemisi Gönderme Planı

trump-tan-gronland-a-hastane-gemisi-gonderme-plani

Trump, Beyaz Saray’daki Cumhuriyetçi valiler yemeği öncesinde önemli bir açıklama yaptı. Sosyal medya aracılığıyla duyurusunu yapan Trump, “Louisiana’nın harika Valisi Jeff Landry ile birlikte çalışarak, orada hasta olan ve bakıma muhtaç birçok insana bakmak için Grönland’a harika bir hastane gemisi göndereceğiz.” diyerek, bölgeye destek sağlama niyetini ifade etti.

BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Beyaz Saray’ın, Louisiana valisi Landry ve ABD Savaş Bakanlığı, geminin talep edilip edilmediğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca, kaç kişinin yardıma muhtaç olduğuna dair sorular da cevapsız kaldı. Trump’ın “gemi göndereceğiz” ifadesinin ardından, Danimarka’nın Ortak Arktik Komutanlığı, Grönland sularında, Grönland’daki Nuuk’un yedi deniz mili açığında bulunan bir ABD denizaltısından acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir mürettebat üyesini tahliye ettiğini duyurdu.

BÖLGESEL GERİLİM VE GÖRÜŞMELER

Danimarka Kralı Frederik, geçtiğimiz hafta içinde Grönland’ı ikinci kez ziyaret ederek, Trump’ın adayı satın alma girişimine karşı birlik mesajları vermeyi ihmal etmedi. Grönland, Danimarka ve ABD, NATO savunma ittifakındaki uzun süren gerilimin ardından durumu çözmek amacıyla geçen ay görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Donanması’nın, Mercy ve Comfort adında iki hastane gemisi bulunmasına rağmen, bu gemilerin Louisiana’da konuşlandırılmadığı dikkat çekiyor.

