Ali Tutal Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Biri Hayatını Kaybetti

Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ali Tutal’dan üzücü bir haber geldi. 76 yaşında hayata veda eden Tutal, “Güneşi Gördüm”, “Geniş Aile”, “Bereketli Topraklar Üstünde” ve “Hükümet Kadın” gibi birçok projede izleyici karşısına çıkmıştı. Usta oyuncu, 27 Ocak’tan itibaren geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Evinde yaşadığı beyin kanaması sonrası, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Entübe edilen Tutal’ın hayati tehlikesinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti. Geçtiğimiz yıl mart ayında da kalp krizi geçiren usta isim, bir süre tedavi altında kalmıştı.

ALİ TUTAL’IN HAYATI

Ali Tutal, 1950 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi ve Türk sinemasının deneyimli isimleri arasında yer alıyor. Siyasal İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Tutal, 1975-1976 yıllarında sinema sektöründe kariyerine adım atmıştı. Oyunculuk kariyeri boyunca 50’den fazla sinema filminde ve 20’nin üzerinde televizyon dizisinde görev almıştır.

TEKNİK ALANDA DA FAALİYET GÖSTERDİ

Ali Tutal, sadece oyunculuk kariyeri ile değil, aynı zamanda teknik alanlarda da hizmet vermiştir. Dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi görevlerde de bulunan Tutal, sanat kariyerinde hem ön planda hem de arka planda önemli projelere imza atmıştır. Türk televizyon ve sinema sektörünün saygın isimlerinden biri olarak tanınan Ali Tutal, izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmiştir.