Hukukçulardan İBAN İle Para Transferi Uyarısı Geldi

HUKUKÇULARDAN IBAN İLE PARA TRANSFERİNE UYARI

Son dönemde vatandaşların ödemelerinde sıkça tercih ettiği IBAN aracılığıyla yapılan para transferleri, bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Kredi kartı komisyonlarından kaçınmak veya fiş ve fatura düzenlememek amacıyla bazı işletmelerin IBAN ile tahsilat gerçekleştirmesi, işlemi yapan kişiyi hukuki açıdan risk altına sokabiliyor. Kişinin para gönderdiği IBAN’ın suç gelirleri riski ya da başka nedenlerle izleniyor olması, o hesaba para gönderen kişi için hukuki sorunlar yaratabiliyor.

IBAN İLE GÖNDERİLEN PARA RİSKLERİ BERABERİNDE GETİRİYOR

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Değirmenci, IBAN yoluyla para gönderiminin hukuki olarak sebepli bir işlem olduğunu ifade etti. Para transferinin açıklama kısmına sebebin yazılmasının, yanlış anlaşılmaları azaltacağını belirten Değirmenci, “Transfer yoluyla gelen parayla gelir elde edilmesi durumunda bir vergi de oluşuyor. Eğer IBAN üzerinden para gönderimi herhangi bir sözleşme edimi ise ilgili hususun not edilmesi gereklidir.” dedi. Diğer yandan, IBAN’ına para gönderilen kişinin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği şüpheli işlem bildirimi için hesapların takibe alınabileceği uyarısında bulunan Değirmenci, bu bağlamda bankalar tarafından yapılacak bildirimlerin, ilgili kişinin takibini gerektirebileceğini belirtti.

TACİRLER VE ESNAFLAR İÇİN NOT DÜŞMEK ÖNEM ARZ EDİYOR

Bağlantılı olarak, iş yerleri ve esnafların IBAN’larına yapılan ödemelerde, alınan mal veya hizmetin belirtilmesinin önemine dikkat çeken Değirmenci, “Para gönderimi sürekli olacaksa mutlaka yapılan mal ve hizmet alımının not edilmesi, ileride çıkabilecek ihtilafları önleyecektir.” ifadelerini kullandı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çolak ise, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede dijital uygulamalar ve denetim süreçlerinin büyük önem taşıdığını belirtti. Çolak, “İşletmeden mal ve hizmet alırken, işletme sahibinin veya bir çalışanın şahsi IBAN’ının yerine, işletmenin kayıtlı hesabına bağlı IBAN kullanımına dikkat edilmelidir.” açıklamasında bulundu.

SORUN YARATMAKTAN KAÇINMAK İÇİN DİKKAT

IBAN üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin gerekçelendirilmeksizin yapılmasının mali ve hukuki açıdan ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Çolak, kaynağı belirsiz işlemler nedeniyle adli soruşturmaların açılabileceğini ifade etti. Çolak, “İleride mağduriyet yaşamamak için IBAN transferlerine ‘açıklama’ yazılması, kullanılan IBANların güvenilir olup olmadığına dikkat edilmesi ve yasal belge talep edilmesi gerekir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, mal ve hizmet sunan kişilerin de çoğu zaman IBAN üzerinden ödeme kabul ettiğine dikkat çeken Çolak, verilen hizmet karşılığında belge talep etmenin, hizmetten faydalanan kişinin hem hakkı hem de görevi olduğunu vurguladı. Devam eden süreçte, vergi düzenlemeleri nedeniyle fiş ve fatura talep etmeyen işletmelere özel usulsüzlük cezalarının uygulanacağı uyarısında bulunan Çolak, “Geçerli belge verilmeyen IBAN ödemeleri için gereken ihbar yollarının kullanılması, tüketiciler açısından en güvenli çözüm olacaktır.” şeklinde konuştu.