Hava Sıcaklıkları 6 İle 9 Derece Düşüyor

hava-sicakliklari-6-ile-9-derece-dusuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, hava sıcaklıklarının bugün kuzey ve iç bölgelerde 6 ila 9 derece düşmesi bekleniyor.

YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Tahminlere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısında, ayrıca Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van’ın kuzey ilçelerinde yağış yaşanacak.

SAĞANAK YAĞIŞ

Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor; İç Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç noktalarındaki yüksekliklerde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusundaki yüksekliklerde kar bekleniyor.

KUZEYDE KUVVETLİ RÜZGAR

Gün içerisinde Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de rüzgar hızının 60 kilometre/saat kadar ulaşması bekleniyor.

