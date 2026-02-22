Fatih Terim Tribünden Maçı İzledi

Trendyol Süper Lig’in 23. haftası kapsamında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni ağırladı.

FATİH TERİM TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Maçta yer alanlar arasında Türk futbolunun önemli ismi Teknik Direktör Fatih Terim de bulunuyordu. Terim, Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Levent Şahin’i ilk resmî maçında desteklemek için tribünde yer aldı. Şahin, kariyeri boyunca Fatih Terim ile A Milli Takım, Galatasaray ve Al Shabab gibi kulüplerde çalışmıştı.

Kızı DA YANINDA

Fatih Terim, maçta kızı Merve Terim Çetin ile birlikte yer aldı. Ayrıca, Terim, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlara da olumlu yanıt vererek isteklerini geri çevirmedi.