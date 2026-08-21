ABD Ordusundan GTA 6 İçin Özel Dört Günlük İzin

Dünya
Grand Theft Auto oyununun logosu ve bir telefon görüntüsü
Amerikan Kara Kuvvetleri, GTA 6 oyunu için askerlerine özel izin sunarak personel motivasyonunu artırmayı hedefliyor.
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ABD’nin Georgia eyaletinde konuşlu bir Amerikan Kara Kuvvetleri taburu, merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyunu bu sonbaharda piyasaya çıktığında askerlerine konsol başında geçirebilecekleri dört günlük özel izin teklif etti. Fort Stewart üssünde görev yapan 2. Zırhlı Tugay Muharebe Timi bünyesindeki 9. Tugay İstihkam Taburu, 1 Ağustos ile 14 Kasım tarihleri arasında yeniden hizmet sözleşmesi imzalayan askerlere bu iznin verileceğini duyurdu. Tabur komutanı Yarbay Ryan Hodgson’ın kaleme aldığı 28 Temmuz tarihli bilgi notuna göre, kasım ayı ortasında çıkması planlanan GTA 6 için verilecek iznin kesin tarihi, asker ile komuta zinciri arasında oyunun resmi çıkış tarihine uyumlu şekilde belirlenecek. Rockstar Games verilerine göre video oyunu, Xbox ve PlayStation oyuncuları için 19 Kasım tarihinde erişime açılacak.

130 ASKERDEN 20'Sİ OYUN İZNİNİ SEÇTİ

3. Piyade Tümeni sözcüsü Yarbay Angel Tomko, şartları karşılayan 130 askerden 20’sinin bu teşviki seçtiğini bildirdi. Komuta kademesi ve kariyer danışmanının askerleri heyecanlandırmak ve personelin bizzat ilgi duyduğu bir ödül bulmak istediği belirtildi. Yarbay Tomko, 2027 mali yılı sözleşme yenileme hedeflerine ulaşmak için yaratıcı bir teşvik programı fikriyle birlik liderliğine başvurulduğunu kaydetti. Şartları karşılayan askerlerin sözleşmelerini en az iki, en fazla altı yıl uzatmaları gerekiyor.

SÖZLEŞME YENİLEME TEŞVİKLERİ ORDUDA YAYGIN

Sözleşme yenileme teşvikleri ABD ordusunda yaygın bir uygulama olarak biliniyor. GTA 6 izni de yerel komutanların personeli orduda tutabilmek adına başvurduğu yaratıcı çözümler arasında yerini aldı. Birliklerde uygulanan diğer teşvikler arasında bazı görevlerden muafiyet, otopark ayrıcalıkları ve personelin görev performansına bağlı olarak maaş çeklerinin miktarını artırma gibi yöntemler bulunuyor.

YETENEKLİ PERSONELİ TUTMAK İÇİN BENZERSİZ FIRSAT

En yetenekli personeli bünyelerinde tutmak istediklerini vurgulayan Tomko, bu popüler video oyununun çıkışıyla bağlantılı böylesi benzersiz bir fırsatı geliştirmenin kariyer danışmanının yaratıcılığının bir göstergesi olduğunu söyledi. Tomko’nun paylaştığı bilgilere göre 3. Piyade Tümeni, kariyer danışmanlarının görevlerini resmi süresinden 90 gün önce tamamlamasıyla geçen yıl ordu içinde personeli elde tutma oranında birinci sırada yer aldı.

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