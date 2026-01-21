ABD Ordusundan Trump’a Grönland Uyarısı: Saldırı Batının Sonu Olur

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’nın Grönland’ı satış teklifini reddetmesi durumunda Amerikan ordusunun adayı zorla ele geçirme ihtimalini gündemde tutuyor. Ancak, bu düşünce ABD ordusundaki üst düzey subaylar arasında rahatsızlık oluşturuyor. Subaylar, Grönland’ın işgali için henüz herhangi bir planlama emrinin verilmediğini belirtiyor; fakat adanın ele geçirilmesinin son derece kolay olduğunu da ekliyor. Sorunun, adayı ele geçirmek değil, askeri operasyon sonrası ortaya çıkabilecek zorluklar olduğu ifade ediliyor. Bu subaylara göre, Grönland’ın ele geçirilmesi, ‘küresel Batı’ kavramının sona ermesine yol açabilir. 2. Dünya Savaşı’nın ardından Batı ülkelerini bir arada tutan NATO ittifakının bu saldırı sonucu çökeceği öngörülüyor. Üst düzey subaylar, ABD başkanına bu konuda uyarılarda bulunduklarını açıkça dile getiriyor.

ASKERİ OPERASYON TEHDİDİ

Trump, askeri operasyon tehdidini ekonomik yaptırımlarla değiştirdi. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen uzun bir basın toplantısında, Grönland’ı almak için ne kadar ileri gidebileceği sorusuna “Bunu yakında göreceksiniz” yanıtını verdi. Daha önce bu stratejik bölgeyi “isteseler de istemeseler de alacağını” dile getiren Trump, “Eğer işler kolay yoldan çözülmezse zor yolu deneyeceğiz” konusunda açık bir uyarıda bulundu. Ancak Pentagon’daki üst düzey komutanlar, Irak ve Afganistan’daki çatışmalarda Amerikan askerleriyle birlikte mücadele eden NATO müttefiki Danimarka’ya karşı kuvvet kullanma fikrinden son derece rahatsızlık duyuyor.

DANİMARKA’YA ASKER GÖNDERMELERİ TEPKİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz hafta Avrupa ülkelerinin Danimarka ile dayanışma göstermek için Grönland’a asker göndermesi Trump’ı öfkelendirdi ve muhalif ülkelere yönelik gümrük vergisi tehdidinde bulunmasına neden oldu. Eski NATO Büyükelçisi Ivo Daalder, bu tehdidin transatlantik ilişkilerinde ve NATO’nun geleceği açısından ciddi krizler yaratma potansiyelini vurguluyor.

ABD KARŞITI SESLER YÜKSELİYOR

Davos’ta ise ABD karşıtı sesler giderek yükseliyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artık ABD’ye güvenmenin mümkün olmadığını açık bir şekilde dile getiriyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın konuşmalarına atıfta bulunarak “hukuki dünya düzeni bozuldu. Güçlünün belirlediği bir dünyaya geçtik” ifadesini kullanarak ABD’den bağımsızlık vurgusu yapıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise, Trump’ın bu sözlerini dikkatle değerlendirerek “Trump haklı, Kutup bölgesini Çin ve Rusya’dan korumalıyız” şeklinde konuştu.