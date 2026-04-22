ABD Ordusunun Füze Stokları Savaşla Azaldı

Orta Doğu’da İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından, ABD ordusunun kritik füze stoklarının belirgin bir şekilde azaldığı ve yeni bir çatışma durumunda mühimmat sıkıntısı yaşanabileceği iddia edildi.

SAVAŞTA KRİTİK STOKLAR TÜKENDİ

Alınan bilgilere göre, ABD ordusu 28 Şubat itibarıyla İran’a yönelik hamlelerle başlayan süreçte, önemli füze envanterinin büyük bir kısmını kullanmış durumda. Bu durumun, kısa vadede askeri kapasite açısından bir tehdit oluşturduğu ifade edilmektedir.

ÇİN İLE OLASI ÇATIŞMADA MÜHİMMAT TÜKENEBİLİR

Kaynaklara dayanarak, mevcut durumun birkaç yıl içerisinde Çin gibi büyük bir güçle olası bir çatışmada ABD’nin mühimmatının yetersiz kalabileceğine işaret ettiği belirtildi. Pentagon’un, füze üretimini artırmak amacıyla yeni sözleşmeler imzaladığı fakat üretim ve teslimat süreçlerinin 3 ila 5 yıl sürebileceği kaydedildi.

FÜZE ENVANTERİNDE CİDDİ AZALMA

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından yapılan analize göre, son 7 haftada ABD’nin hassas saldırı füzelerinin en az %45’i, THAAD savunma sistemlerinin en az yarısı ve Patriot hava savunma stokunun neredeyse yarısı kullanıldı. Ayrıca, Tomahawk füzelerinin yaklaşık %30’u, JASSM stokunun %20’sinden fazlası ve SM-3 ile SM-6 tipi füzelerin yaklaşık %20’si tükendi.

PENTAGON: KAPSAMLI CEPHANELİĞE SAHİBİZ

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise bu iddialara yönelik yaptığı açıklamada, ABD ordusunun çıkarlarını koruyabilecek kapsamlı bir cephaneliğe sahip olduğunu ve bu kapasitenin sürdürüldüğünü vurguladı.

“HEDİYE” İDDİASI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Ayrıca, Trump’ın salı günü yaptığı bir röportajda, ABD’nin Çin’den gelen bir gemiyi durdurduğuna ve bu gemide İran’a gönderilen bir “hediye” olabileceğine dair imalarda bulunduğu aktarılıyor. Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dün bir gemiyi yakaladık, üzerinde bazı şeyler vardı ve pek hoş değildi. Belki de Çin’den bir hediyeydi, emin değilim. Başkan Şi ile bir anlaşmam olduğunu sanıyordum ama sorun değil. Savaş böyle bir şey, değil mi?” ifadelerini kullandı.

ÇİN’DEN İDDİALARA YANIT

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun ise, ABD’nin ele geçirdiği geminin bir yabancı konteyner gemisi olduğunu belirterek, “Çin her türlü yanlış ilişkilendirmeyi ve spekülasyonu reddeder,” dedi. Ayrıca, ABD’deki Çin Büyükelçiliği, Çin’in askeri ürün ihracatını “dikkatli ve sorumlu şekilde” gerçekleştirdiğini ve çift kullanımlı ürünleri sıkı bir biçimde denetlediğini açıkladı.