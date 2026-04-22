Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan Görevden Uzaklaştırıldı

esme-belediye-baskani-yilmaz-tozan-gorevden-uzaklastirildi

Eşme’de GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Uşak’ın Eşme ilçesinde belediye yönetimini ilgilendiren önemli bir gelişme ortaya çıktı. Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, hakkında başlatılan adli soruşturma sonucunda tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı.

Bakanlık AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Tozan hakkında “icbar suretiyle irtikap” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamasıyla bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. Bu süreçte Eşme Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

GEÇİCİ TEDBİR ALINDI

Tutuklama işleminin ardından, Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, Yılmaz Tozan’ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada yer alan ifadeye göre: “Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz TOZAN, Hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Türk Telekom ve İSO ile 5G İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türk Telekom, İstanbul Sanayi Odası ile sanayinin dijitalleşmesine katkı sağlayacak önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu ortaklık, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön verecek.
Gündem

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası’nın Grupları Belli Oldu

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nın kura çekimi Berlin'de yapıldı. Türkiye, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak.
Gündem

Alperen Şengün’ün Houston Performansı Mağlubiyet İçin Yeterli Olmadı

NBA Batı Konferansı play-off'larında Houston Rockets, Alperen Şengün'ün etkili performansına rağmen Los Angeles Lakers'a 2. maçta kaybetti ve seri 0-2'ye geldi.
Gündem

Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun Galatasaray Derbisi İhtimali

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle antrenmanları kaçıran Marco Asensio, tedavisinin ardından cuma günü takımla çalışmalara başlayacak. Galatasaray derbisinde kadroda yer alacak.
Gündem

ABD Ordusunun Füze Stokları Savaşla Azaldı

ABD, İran'la başlayan çatışmada önemli füze stoklarını tüketti. Bu durum, gelecekte Çin gibi büyük güçlerle olası çatışmalarda mühimmat sıkıntısı yaratabilir.