Alperen Şengün’ün Houston Performansı Mağlubiyet İçin Yeterli Olmadı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı play-off ilk tur mücadelesinde deplasmanda Los Angeles Lakers karşısında 101-94’lük bir skorla mağlup oldu ve seride 2-0’lık dezavantajla karşı karşıya kaldı.

Rockets takımında milli oyuncu Alperen, 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla “double double” yapmasına rağmen takımının mağlubiyetine çare olamadı.

LAKERS’TAN ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Lakers ekibinde LeBron James, 28 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle öne çıkarken, Marcus Smart da 25 sayı kaydetti.

PHILADELPHIA SERİDE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics’i 111-97 yenerek Doğu Konferansı play-off serisinde durumu 1-1’e getirdi. 76ers’ta VJ Edgecombe, 30 sayı ve 10 ribaunt ile dikkat çekerken, Tyrese Maxey de 29 sayı üretti. Milli oyuncu Adem Bona, galibiyete 3 ribaunt ve 1 blok ile katkıda bulundu. Celtics takımında Jaylen Brown ise 36 sayı ile oynadı, ancak bu, mağlubiyetlerini engellemeye yeterli olmadı.

BLAZERS SERİDE EŞİTLİĞİ YAKALADI

Portland Trail Blazers, deplasmanda San Antonio Spurs’u 106-103’lük skorla yenerek Batı Konferansı play-off ilk tur serisinde durumu 1-1’e eşitledi. Blazers’da Scoot Henderson, 31 sayıyla galibiyette önemli bir rol oynadı. Spurs’ta ise Stephon Castle, 18 sayı kaydetti, ancak takımın genç yıldızı Victor Wembanyama, ikinci çeyrekte sakatlık yaşadığı için maça devam edemedi.