Alperen Şengün’ün Houston Performansı Mağlubiyet İçin Yeterli Olmadı

alperen-sengun-un-houston-performansi-maglubiyet-icin-yeterli-olmadi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı play-off ilk tur mücadelesinde deplasmanda Los Angeles Lakers karşısında 101-94’lük bir skorla mağlup oldu ve seride 2-0’lık dezavantajla karşı karşıya kaldı.

Rockets takımında milli oyuncu Alperen, 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla “double double” yapmasına rağmen takımının mağlubiyetine çare olamadı.

LAKERS’TAN ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Lakers ekibinde LeBron James, 28 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle öne çıkarken, Marcus Smart da 25 sayı kaydetti.

PHILADELPHIA SERİDE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics’i 111-97 yenerek Doğu Konferansı play-off serisinde durumu 1-1’e getirdi. 76ers’ta VJ Edgecombe, 30 sayı ve 10 ribaunt ile dikkat çekerken, Tyrese Maxey de 29 sayı üretti. Milli oyuncu Adem Bona, galibiyete 3 ribaunt ve 1 blok ile katkıda bulundu. Celtics takımında Jaylen Brown ise 36 sayı ile oynadı, ancak bu, mağlubiyetlerini engellemeye yeterli olmadı.

BLAZERS SERİDE EŞİTLİĞİ YAKALADI

Portland Trail Blazers, deplasmanda San Antonio Spurs’u 106-103’lük skorla yenerek Batı Konferansı play-off ilk tur serisinde durumu 1-1’e eşitledi. Blazers’da Scoot Henderson, 31 sayıyla galibiyette önemli bir rol oynadı. Spurs’ta ise Stephon Castle, 18 sayı kaydetti, ancak takımın genç yıldızı Victor Wembanyama, ikinci çeyrekte sakatlık yaşadığı için maça devam edemedi.

Gündem

Türk Telekom ve İSO ile 5G İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türk Telekom, İstanbul Sanayi Odası ile sanayinin dijitalleşmesine katkı sağlayacak önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu ortaklık, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön verecek.
Gündem

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası’nın Grupları Belli Oldu

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nın kura çekimi Berlin'de yapıldı. Türkiye, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak.
Gündem

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan Görevden Uzaklaştırıldı

Uşak'taki CHP'li Eşme Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve iki çalışan tutuklandı; İçişleri Bakanlığı, Tozan’ı görevden aldı.
Gündem

Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun Galatasaray Derbisi İhtimali

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle antrenmanları kaçıran Marco Asensio, tedavisinin ardından cuma günü takımla çalışmalara başlayacak. Galatasaray derbisinde kadroda yer alacak.
Gündem

ABD Ordusunun Füze Stokları Savaşla Azaldı

ABD, İran'la başlayan çatışmada önemli füze stoklarını tüketti. Bu durum, gelecekte Çin gibi büyük güçlerle olası çatışmalarda mühimmat sıkıntısı yaratabilir.