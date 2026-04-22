Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun Galatasaray Derbisi İhtimali

FENERBAHÇE’DE ASENSIO’NUN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Marco Asensio ile alakalı belirsizlik sürerken, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Galatasaray derbisi öncesinde yeni bir gelişme yaşandı.

SON MAÇLARDA SAHADA YER ALAMADI

Kadıköy’de gerçekleşen Beşiktaş derbisinde girdiği bir ikili mücadele sırasında sakatlık yaşayan Asensio, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından bu akşamki Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda da yer bulamadı.

GALATASARAY DERBİSİNE HAZIRLIK

İspanyol futbolcunun sakatlığının, tedavi sürecinin sona ermekte olduğu bilgisine ulaşıldı. Cuma günü yapılacak antrenmanda takıma katılacağı ve Galatasaray derbisi kadrosunda da yer alacağı ifade ediliyor. 30 yaşındaki oyuncunun derbide ilk 11’de olup olmayacağı ise, maç günü itibarıyla netleşecek.

SEZONDAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm resmi maçlarda 37 kez sahaya çıkan Asensio, rakip fileleri 13 defa havalandırdı ve takım arkadaşlarına da toplamda 14 gol pası vererek skor katkısı sağladı.