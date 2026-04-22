Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun Galatasaray Derbisi İhtimali

FENERBAHÇE’DE ASENSIO’NUN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Marco Asensio ile alakalı belirsizlik sürerken, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Galatasaray derbisi öncesinde yeni bir gelişme yaşandı.

SON MAÇLARDA SAHADA YER ALAMADI

Kadıköy’de gerçekleşen Beşiktaş derbisinde girdiği bir ikili mücadele sırasında sakatlık yaşayan Asensio, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından bu akşamki Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda da yer bulamadı.

GALATASARAY DERBİSİNE HAZIRLIK

İspanyol futbolcunun sakatlığının, tedavi sürecinin sona ermekte olduğu bilgisine ulaşıldı. Cuma günü yapılacak antrenmanda takıma katılacağı ve Galatasaray derbisi kadrosunda da yer alacağı ifade ediliyor. 30 yaşındaki oyuncunun derbide ilk 11’de olup olmayacağı ise, maç günü itibarıyla netleşecek.

SEZONDAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm resmi maçlarda 37 kez sahaya çıkan Asensio, rakip fileleri 13 defa havalandırdı ve takım arkadaşlarına da toplamda 14 gol pası vererek skor katkısı sağladı.

Türk Telekom ve İSO ile 5G İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türk Telekom, İstanbul Sanayi Odası ile sanayinin dijitalleşmesine katkı sağlayacak önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu ortaklık, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön verecek.
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası’nın Grupları Belli Oldu

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nın kura çekimi Berlin'de yapıldı. Türkiye, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak.
Alperen Şengün’ün Houston Performansı Mağlubiyet İçin Yeterli Olmadı

NBA Batı Konferansı play-off'larında Houston Rockets, Alperen Şengün'ün etkili performansına rağmen Los Angeles Lakers'a 2. maçta kaybetti ve seri 0-2'ye geldi.
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan Görevden Uzaklaştırıldı

Uşak'taki CHP'li Eşme Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve iki çalışan tutuklandı; İçişleri Bakanlığı, Tozan’ı görevden aldı.
ABD Ordusunun Füze Stokları Savaşla Azaldı

ABD, İran'la başlayan çatışmada önemli füze stoklarını tüketti. Bu durum, gelecekte Çin gibi büyük güçlerle olası çatışmalarda mühimmat sıkıntısı yaratabilir.