Pirincin Üstündeki Kedi Dışkısı İle İlgili Denetim

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
19 Nisan tarihinde Akbelen Mahallesi’ndeki bir işletmede sergilenen pirincin üstünde kedi dışkısına dair sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler sonrası bir inceleme başlatıldı.
GÜVENLİK GÖZETİMİ
Bu kapsamda, Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri, ilgili markette detaylı bir denetim gerçekleştirdi.
HAZIRLIK SÜRECİ TAMAMLANDI
Denetim sonucunda, işletmenin Gıda Hijyeni Yönetmeliği’ne uymadığı tespit edilerek 52 bin 801 lira ceza uygulandı.