Pirincin Üstündeki Kedi Dışkısı İle İlgili Denetim

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

19 Nisan tarihinde Akbelen Mahallesi’ndeki bir işletmede sergilenen pirincin üstünde kedi dışkısına dair sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler sonrası bir inceleme başlatıldı.

Bu kapsamda, Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri, ilgili markette detaylı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetim sonucunda, işletmenin Gıda Hijyeni Yönetmeliği’ne uymadığı tespit edilerek 52 bin 801 lira ceza uygulandı.

