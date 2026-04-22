Fenerbahçe Vedat Muriqi İle Anlaşma Sağladı

Gelecek sezon kesin şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ve hücum gücünü güçlü bir isimle pekiştirmek isteyen Fenerbahçe, aradığı santrforu İspanya’da buldu. Sarı-lacivertli yönetim, eski oyuncusu Vedat Muriqi’yi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçerek transferde önemli bir adım attı.

MURIQI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yaz transfer döneminin henüz resmen başlamadan forvet takviyesini tamamlamak isteyen Fenerbahçe yönetimi, hedefine önemli ölçüde ulaştı. Kosovalı golcüyle yeniden Türkiye’ye dönüş yapmaya sıcak bakan taraflar, Fenerbahçe yöneticileriyle bir araya geldi ve 31 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşılarak resmi olmayan bir ön protokol imzaladı. Yönetimin, oyuncu cephesiyle olan pürüzleri giderdikten sonra bonservis müzakereleri için İspanya’ya yöneldiği belirtildi.

MALLORCA’NIN TALEBİ 10 MİLYON EURO

Muriqi ile el sıkışan Fenerbahçe’nin, İspanyol takımı Mallorca ile gerçekleşecek zorlu müzakerelerle karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor. LaLiga’da gösterdiği performansla Barcelona’nın da dikkatini çeken yetenekli santrfor için Mallorca’nın beklentileri belirgin hale geldi. Kulübüyle 3 yıllık sözleşmesi bulunan Vedat Muriqi için İspanyol takımının pazarlık masasına 10 milyon Euro talebiyle oturacağı bildirildi.

BONUS GİBİ PERFORMANS

Bu sezon LaLiga’da 30 maçta 21 gol ve 1 asist ile oynayarak kalitesini bir kez daha ortaya koyan Muriqi için Fenerbahçe yönetiminin bonservis bedelini düşürmek adına yoğun çaba sarf etmesi bekleniyor.