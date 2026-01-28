ABD: Orta Doğu’da Hava Tatbikatı Gerçekleştirilecek

abd-orta-dogu-da-hava-tatbikati-gerceklestirilecek

Orta Doğu’daki gerginlikler artarak devam ediyor. ABD’nin İran’a askeri müdahale yapıp yapmayacağı merak edilirken, dikkat çekici bir bildirim yapıldı. Bu açıklama, ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı tarafından gerçekleşti.

HAVA TATBİKATI PLANLANDI

Yapılan duyuruda, “AFCENT’in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek” ifadesine yer verildi. Bu tatbikatın, varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırma, bölgesel ortaklıkları güçlendirme ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık sağlama amacıyla yapıldığı belirtildi.

SAVAŞA HAZIR PERSONELİMİZİ KORUYACAK

AFCENT Komutanı ve CENTCOM Birleşik Kuvvetler Hava Komutanı Derek France, “Hava kuvvetleri personelimiz, zorlu koşullar altında güvenli ve hassas bir şekilde, ortaklarımızla birlikte dağılıp operasyonlar yürütme ve savaş sortileri gerçekleştirme yeteneklerini kanıtlıyorlar. Bu, savaşa hazır hava kuvvetleri personelini koruma ve hava gücünü ihtiyaç duyulduğunda hazır bulundurma taahhüdümüzü yerine getirme ile ilgilidir” şeklinde konuştu.

SAVAŞ GEMİSİ ORTA DOĞU’DA

Tatbikatın, ev sahibi ülkenin izniyle sivil ve askeri havacılık otoriteleri ile sıkı işbirliği içinde güvenli ve hassas bir şekilde, egemenliğe saygı ilkesi gözetilerek gerçekleştirileceği bildirildi. Ayrıca, tatbikatın, CENTCOM’un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona bağlı savaş gemilerinin Orta Doğu’ya ulaştığını açıklamasından yalnızca bir gün sonra duyurulması dikkat çekiyor.

