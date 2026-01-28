Kanlı Kavga Derbent Köyünde Hayat Aldı: 2 Ölü

Olay, Derbent köyünde saat 17.00 civarında gerçekleşti. İki katlı bir evin çatı katında, 4 çocuk sahibi Nihat ile Rukiye Çakır çifti arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Nihat Çakır, evde bulduğu av tüfeği ile eşini başından vurduktan sonra silahı kendi kafasına dayayıp ateş etti. Silah sesleri ile kavga gürültüsünü duyan çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, çatı katında çiftin cansız bedenini kanlar içinde buldu.

SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNDE

Yapılan ilk kontrollerde, Rukiye ve Nihat Çakır’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay anında çiftin çocuklarının evde bulunmadığı öğrenildi. Nihat ve Rukiye Çakır’ın cenazeleri, otopsi işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma, çiftin ölümüyle ilgili olarak başlattığı inceleme çalışmalarına devam ediyor.