Galatasaray’ın Manchester City Maçı Kadrosu Belli Oldu

galatasaray-in-manchester-city-maci-kadrosu-belli-oldu

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALATASARAY, MANCHESTER CITY İLE KARŞILAŞIYOR

İngiliz temsilcisi Manchester City ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 28 Ocak Çarşamba günü, TSİ 23:00’te Manchester’daki Etihad Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma öncesinde, Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu.

YUNUS VE SINGO TAKIMDA

Galatasaray, Manchester City maçına çıkmadan önceki antrenmanına gribal enfeksiyon nedeniyle katılamayan Yunus Akgün’ü kadrosuna dahil etti. Kulüp doktoru ve teknik heyetin kararı doğrultusunda milli futbolcu, karşılaşmada görev alacak. Ayrıca, 22 Kasım’daki Gençlerbirliği karşısında sakatlanan Wilfred Singo da takıma döndü ve antrenmanlara katılarak Manchester City maçında yer alacak.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray’ın Manchester City maçının kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo, Mario Lemina.

GALATASARAY, MANCHESTER KENTİNE UÇTU

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde karşılaşma hazırlıklarını tamamladıktan sonra, İstanbul Havalimanı’ndan özel uçakla Manchester’a hareket etti. Sarı-kırmızılı oyunculardan Mauro Icardi ve Lucas Torreira, havalimanında bekleyen taraftarların imza ve fotoğraf taleplerine yanıt verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İskenderun Limanı’nda Uyuşturucu Operasyonu Başlatıldı

İskenderun'daki limanda, bir konteynerde gizlenmiş 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap bulundu. Yaklaşık 560 milyon TL değerindeki uyuşturucu için 3 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Haseke’de YPG’li Teröristler Hendek Kazıyor

Suriye'nin Haseke ilindeki ateşkes 15 gün uzatıldı, ancak YPG'li teröristlerin yine hendek kazıp kum torbalarıyla mevzi oluşturduğu gözlemlendi.
Gündem

Okan Buruk’tan Manchester City Maçı Öncesi Değerlendirmeler

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacakları kritik maçı kazanarak son 16'ya yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.
Gündem

Alçak Dünya Yörüngesinde Kriz İhtimali Artıyor

Dünya yörüngesinde biriken uydu ve uzay çöpü, olası çarpışmalar sonucu ciddi tehlikeler oluşturuyor. Bu durum, zincirleme kazalara ve felaket senaryolarına yol açabilir.
Gündem

ABD’de Konut Fiyatları Yükselişini Sürdürüyor

ABD'de konut fiyatları, geçen yıl kasımda yıllık olarak yüzde 1,4 arttı. Artış hızı, bir önceki ayla aynı seviyede kaldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.