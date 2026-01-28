Alçak Dünya Yörüngesinde Kriz İhtimali Artıyor

Bilim insanları, gökyüzünde giderek büyüyen bir krizle karşı karşıya olduğumuzu belirtiyor. Alçak Dünya yörüngesindeki daha fazla uydu ve uzay çöpünün birikmesi, bu alanın aniden yıkıcı bir enkaza dönüşmesine neden olabiliyor. Bu durum, uzaya fırlatılan her aracın büyük bir riskle karşı karşıya kalmasına ve kopan parçaların Dünya’ya düşerek ciddi tehlikeler oluşturmasına yol açabileceği anlamına geliyor.

İNSANLIK HAPSOLABİLİR

Yeni bir çalışma, henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olmakla birlikte, NASA bilim insanı Donald Kessler’in yıllar önce ortaya attığı teorik senaryoyu esas alıyor. “Kessler sendromu” olarak adlandırılan bu model, uydular arasındaki birkaç kazara çarpışmanın, zincirleme reaksiyon oluşturarak artan çarpışmalara ve kontrolsüz bir enkaz birikimine yol açabileceği öngörüsünde bulunuyor. Bu süreç, en iyi ihtimalle insanlığı gezegenine hapsederken uzay uçuşlarını onlarca yıl geriye götürebiliyor.

UYDU FIRLATMA AŞAMASI

Son yıllarda alçak Dünya yörüngesine önceki dönemlere göre daha fazla uydu fırlatılması, bu olasılığı gerçekçi hâle getiriyor. Elon Musk’ın SpaceX şirketi, 9 binden fazla, ömrü sınırlı uydudan oluşan dev bir “mega takımyıldız” işletiyor. Amazon’un benzer bir sisteme hazırlandığı, Çin’in ise kendi mega takımyıldızını inşa ettiği biliniyor. Kessler, bu tür bir yörünge felaketinin yıllar içerisinde meydana geleceğini öngörmüştü. Ancak yeni araştırmalar, karanlık bir ihtimali de gündeme getiriyor: Ya bu süreç, aniden meydana gelen güçlü bir güneş fırtınasıyla tetiklenirse? Güneş’ten gelen bu tür patlamaların, elektromanyetik dalgalarla Dünya’ya etki ederek elektrik şebekelerini ve iletişim sistemlerini bozabileceği ortaya çıkıyor. Yeterince güçlü bir fırtınanın, uydularla bağlantıyı kesmesi ve navigasyon sistemlerini devre dışı bırakması mümkündür. Bu durum endişe verici bir senaryo olarak değerlendiriliyor. Zira, SpaceX’in alçak yörüngedeki uyduları çarpışmalardan kaçınmak için sürekli manevra yapmak zorunda bulunuyor. Şirketin verilerine göre, yalnızca geçen yıl bu amaçla 300 binden fazla manevra gerçekleştirildi.

KIYAMET SAATİ: 5.5 GÜN

Araştırmacılar, olası bir krizi incelemek üzere “CRASH saati” adını verdikleri yeni bir gösterge geliştirdi. Bu ölçüt, olağandışı bir durumda uyduların navigasyon yeteneklerini kaybetmesi hâlinde felaket boyutunda bir çarpışmanın gerçekleşebileceği süreyi hesaplıyor. Sonuçlar oldukça çarpıcı. Hesaplamalara göre, alçak Dünya yörüngesindeki uydular, her 36 saniyede bir birbirlerine bir kilometre kadar yaklaşabiliyor. Bu bağlamda, uydu kıyametinin başlaması sadece 5,5 gün alıyor. Dolayısıyla böyle bir güneş fırtınası meydana gelirse, insanlığın müdahale için çok kısıtlı bir zamanı olacak.