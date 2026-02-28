ABD Ortadoğu’da Askeri Yığınak Yapıyor

ABD YÖNETİMİ ORTADOĞU’DA BÜYÜK BİR ASKERİ YIĞINAK GERÇEKLEŞTİRDİ

Son haftalarda ABD yönetimi, Ortadoğu’da önemli bir askeri yığınak gerçekleştirdi. Deniz, hava ve hava savunma unsurlarını barındıran bu hareketlilik, 2023’te başlayan bölgesel savaş ortamından bu yana ulaşılan en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Uydu görüntüleri, yüzlerce uçağın bölgedeki üslerle buluştuğunu ortaya koyuyor.

BÖLGENİN MERKEZİNDE İKİ UÇAK GEMİSİ VAR

ABD’nin bölgedeki deniz gücünün bel kemiğini oluşturan iki uçak gemisi taarruz grubu öne çıkıyor. USS Abraham Lincoln, ocak ayı sonundan beri Umman Denizi ve Arap Denizi arasında görev yapıyor. Bu gemiye, Tomahawk seyir füzeleriyle donatılmış üç güdümlü füze destroyeri eşlik ediyor. Söz konusu savaş gemileri, aynı zamanda gelişmiş hava savunma sistemleri ile donatılmış durumda. İddiaya göre, taarruz grubunun bölgeye yaklaşık 5 bin 700 ek personel gönderdiği belirtiliyor.

ABD DONANMASI’NIN VARLIĞI ARTMAKTA

İki hafta sonra, dünyanın en büyük uçak gemisi olarak adlandırılan USS Gerald R. Ford ve ona eşlik eden üç destroyer daha Ortadoğu’ya gönderildi. Bu gelişmeyle birlikte ABD Donanması’nın bölgedeki toplam varlığı en az 16 gemiye çıkmış oldu. Ford’un konuşlanmasıyla ABD’nin Ortadoğu’daki deniz envanteri, 2 uçak gemisi, 13 kruvazör ve destroyer ile 3 küçük muharip gemiden oluşan bir yapıya büründü. Bu seviyenin, 1998’de Irak’a yönelik düzenlenen “Operation Desert Fox” dönemindeki deniz gücüyle karşılaştırılabilir olduğu dile getiriliyor.

ASKERİ GEMİLERİN YÜZDE 41’İ ORTADOĞU’DA

ABD Donanması’nın toplam 292 muharebe gemisi bulunuyor ve bunların 233’ü aktif savaş gemisi statüsünde yer alıyor. Ancak mevcut olanların büyük bir kısmı, liman, bakım veya eğitim faaliyetleri ile meşgul durumda. Operasyonel olarak denizde görev yapan 49 geminin 20’sinin Ortadoğu ve çevresinde bulunduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, askeri operasyona hazırlıklı olan gemilerin yaklaşık yüzde 41’inin Ortadoğu’da faaliyette bulunduğunu belirtiyor ve bu durumun, küresel yükümlülükleri olan bir donanma açısından dikkat çekici bir yoğunlaşmayı gösterdiğini kaydediyor.