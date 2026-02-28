İstanbul Başsavcılığından Özgür Özel Hakkında Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Burdur’daki mitinginde yaptığı açıklamalar gerekçesiyle re’sen bir soruşturma başlattığını duyurdu.

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 28/02/2026 tarihinde Burdur ilinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak ‘alçak adamlar’ şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

NE DEMİŞTİ

Özgür Özel, partisinin Burdur’da gerçekleştirdiği ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde şu ifadeleri kullanmıştı: “Ekrem İmamoğlu’na yeni bir dava açmışlar. Belediye başkanı olunca fahiş fiyata kiralanan makam arabasını göndermiş. Yerine kendi şirketine ait bir aracı, ücretsiz bilabedel belediyeye tahsis etmiş. Buradan iftira atıyorlar. Alçak adamlar.”