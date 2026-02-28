İstanbul Başsavcılığından Özgür Özel Hakkında Soruşturma

istanbul-bassavciligindan-ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Burdur’daki mitinginde yaptığı açıklamalar gerekçesiyle re’sen bir soruşturma başlattığını duyurdu.

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 28/02/2026 tarihinde Burdur ilinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak ‘alçak adamlar’ şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

NE DEMİŞTİ

Özgür Özel, partisinin Burdur’da gerçekleştirdiği ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde şu ifadeleri kullanmıştı: “Ekrem İmamoğlu’na yeni bir dava açmışlar. Belediye başkanı olunca fahiş fiyata kiralanan makam arabasını göndermiş. Yerine kendi şirketine ait bir aracı, ücretsiz bilabedel belediyeye tahsis etmiş. Buradan iftira atıyorlar. Alçak adamlar.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Milyar Vurgun

Batman'da gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 74 kişi gözaltına alındı, 42'si tutuklandı. Şüphelilerin 2 milyonun üzerinde banka işlemi ile toplam 15.2 milyar TL'lik hacim yaptığı tespit edildi.
Gündem

Orhaneli’nde Yangın: Yakup ve Fatma Kümüş Çifti Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sobadan kaynaklanan yangında 75 yaşındaki Yakup Kümüş ve 70 yaşındaki eşi Fatma Kümüş yaşamını yitirdi. İtfaiye yangını bir saatte kontrol altına aldı.
Gündem

Türkiye’nin Savaşın İlk Gününde Belirlediği Öncelikler

Ankara, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını dikkatle izliyor. Türkiye, gerilimin sona ermesini ve üç temel önceliğine odaklanmayı amaçlıyor.
Gündem

İsrail’in İran’a Yönelik Suikast Listesi Ortaya Çıktı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İsrail'in suikast hedefleri arasında İran'ın dini lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın bulunduğu bildirildi.
Gündem

Ülkelerden İsrail ve İran’a Seyahat Uyarıları Artıyor

ABD-İran gerilimi uluslararası endişelere yol açarken, bazı ülkeler İsrail ve İran'daki vatandaşlarını korumak amacıyla seyahat uyarılarını gözden geçirdi. Bu durum gerginliği artırıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.