Türkiye’nin Savaşın İlk Gününde Belirlediği Öncelikler

turkiye-nin-savasin-ilk-gununde-belirledigi-oncelikler

ABD DESTEKLİ İSRAİL-İRAN SAVAŞI BAŞLADI

ABD destekli olarak patlak veren savaşta, İsrail ordusu, İran’da yer alan belirlenen hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Başkent Tahran da dahil olmak üzere, hedef alınan birçok şehirde dumanların yükseldiği gözlemlendi. İlk saldırıların hemen ardından İran, İsrail yönüne füzeler fırlattı. Aynı zamanda, bölgedeki birçok Amerikan üssü de İran’ın hedefleri arasında yer aldı.

TÜRKİYE, ÇATIŞMALARI ENDİŞEYLE İZLİYOR

Güvenlik ve diplomasi kaynaklarından alınan bilgilere göre, Türkiye, bölgedeki bu çatışma ve çevredeki ülkelere yönelik düzenlenen saldırıları endişeyle izliyor. Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizen kaynaklar, askeri çatışmaların tırmanmasını engellemeye yönelik çabaların sürdüğünü belirtmektedir.

“ÇATIŞMALAR YAYILMADAN SONA ERMELİ”

Cumhurbaşkanı’nın, hem ABD Başkanı hem de İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunan kaynaklar, Türkiye’nin bu çatışmada herhangi bir ülkenin yanında yer almadığını vurguluyor. Türkiye’nin, bölgede ve dünyada büyük istikrarsızlıklara yol açabilecek çatışmanın daha fazla yayılmadan sona ermesini arzuladığı da ifade edilmektedir.

TÜRKİYE’NİN ÜÇ TEMEL ÖNCELİĞİ VAR

Ankara’daki değerlendirmeler, Türkiye’nin üç önemli önceliğe sahip olduğunu gösteriyor. Birincisi, ateşkesin bir an önce sağlanması ve sivil kayıpların önlenmesi. İkinci nokta ise Türkiye’nin sınır güvenliğinin korunmasına yönelik. Bu konuda gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtilmektedir. Son olarak, bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliği de Türkiye’nin önemli öncelikleri arasında yer aldığı vurgulanıyor.

