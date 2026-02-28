Orhaneli’nde Yangın: Yakup ve Fatma Kümüş Çifti Hayatını Kaybetti

Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki tek katlı müstakil bir evde, Yakup ve Fatma Kümüş çiftinin yaşadığı evde sobadan kaynaklanan bir yangın meydana geldi. Alevlerin ve dumanın çıkışını gören komşular, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde intikal etti.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Söndürme işlemlerinin ardından eve giren ekipler, Kümüş çiftine ait cansız bedene ulaştı. Bu trajik olayın ardından ev, kullanılamaz hale geldi. Savcılık, olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.