Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Milyar Vurgun

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri aracılığıyla elde edilen kara paranın aklanma yöntemlerini ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde, totalde 81 şüphelinin 2 milyonun üzerinde banka işlemine dahil olarak 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 TL’lik bir işlem hacmi gerçekleştirdiği tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, Batman, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır dahil olmak üzere çeşitli illerde 105 ekip ve toplam 350 personel görev aldı. Düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, 32’sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 42’sinin ise tutuklandığı bildirildi. Ayrıca, kalan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.