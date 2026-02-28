Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Milyar Vurgun

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri aracılığıyla elde edilen kara paranın aklanma yöntemlerini ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde, totalde 81 şüphelinin 2 milyonun üzerinde banka işlemine dahil olarak 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 TL’lik bir işlem hacmi gerçekleştirdiği tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, Batman, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır dahil olmak üzere çeşitli illerde 105 ekip ve toplam 350 personel görev aldı. Düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, 32’sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 42’sinin ise tutuklandığı bildirildi. Ayrıca, kalan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gündem

Orhaneli’nde Yangın: Yakup ve Fatma Kümüş Çifti Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sobadan kaynaklanan yangında 75 yaşındaki Yakup Kümüş ve 70 yaşındaki eşi Fatma Kümüş yaşamını yitirdi. İtfaiye yangını bir saatte kontrol altına aldı.
Gündem

Türkiye’nin Savaşın İlk Gününde Belirlediği Öncelikler

Ankara, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını dikkatle izliyor. Türkiye, gerilimin sona ermesini ve üç temel önceliğine odaklanmayı amaçlıyor.
Gündem

İsrail’in İran’a Yönelik Suikast Listesi Ortaya Çıktı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İsrail'in suikast hedefleri arasında İran'ın dini lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın bulunduğu bildirildi.
Gündem

İstanbul Başsavcılığından Özgür Özel Hakkında Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Burdur'daki mitingdeki sözleri nedeniyle soruşturma açıldığını açıkladı.
Gündem

Ülkelerden İsrail ve İran’a Seyahat Uyarıları Artıyor

ABD-İran gerilimi uluslararası endişelere yol açarken, bazı ülkeler İsrail ve İran'daki vatandaşlarını korumak amacıyla seyahat uyarılarını gözden geçirdi. Bu durum gerginliği artırıyor.

