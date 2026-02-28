İsrail’in İran’a Yönelik Suikast Listesi Ortaya Çıktı

israil-in-iran-a-yonelik-suikast-listesi-ortaya-cikti

ABD VE İSRAİL’İN İRAN ALEYHİNDEKİ HAVA OPERASYONU ORTADOĞU’YU SARSIYOR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı kapsamlı hava saldırıları, Ortadoğu’daki gerginliği tırmandırdı. Bu operasyon, İran’ın başkenti Tahran ve diğer stratejik noktaları hedef alarak gerçekleştirildi.

İSRAİL’İN SUİKAST LİSTESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Operasyon sırasında, Devrim Muhafızları’na bağlı bazı üst düzey komutanlar ve siyasi figürlerin öldürüldüğü iddiaları gündeme geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetiminin elinde İranlı önemli isimleri hedef alan bir ‘suikast listesi’ bulunduğu kaydedildi.

HEDEFTEKİ İSİMLER AÇIKLANDI

Bu hedef listesinde öne çıkan beş isim şunlardır: İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Sayyid Abdulrahim Musevi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemkani ve İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani.

HAMANEY’İN OFİSİNDE HASAR GÖRÜLDÜ

Tahran’daki kritik kurumlar arasında yer alan İstihbarat Bakanlığı ile Ayetullah Ali Hamaney’in ofisi ve çevresi de vuruldu. Uydu görüntüleri, Hamaney’in Tahran’daki yerleşkesinde önemli hasar, siyah dumanların yükseldiği ve belirgin yıkım izlerinin bulunduğu görüntüler sundu. Bazı kaynaklar, saldırının Hamaney’in ‘kapısına kadar’ ulaştığını dile getirdi.

İRAN CUMHURBAŞKANI SALDIRIDAN KURTULDU

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın oğlu, babasının saldırıların doğrudan hedef alındığını, ancak suikast girişiminden ciddi bir yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

HAMANEY GÜVENLİ BİRLİKTE BULUNDU

Saldırı öncesinde Hamaney’in güvenli bir bölgeye alındığı bildirildi. Ayrıca, Hamaney’in Tahran’da bulunmadığı öğrenildi. İsrail Savunma Bakanlığı, gerçekleştirdikleri operasyonu ‘önleyici saldırı’ olarak değerlendirdi.

İRAN’DAN MISILIM SALDIRILAR GELDİ

Saldırıların ardından İran, İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine füze saldırıları düzenlemeye başladı. Tansiyonun hızla arttığı bu süreçte, her iki tarafın da karşılıklı açıklamaları ve operasyonları sürüyor.

