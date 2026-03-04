ABD Savunma Bakanı’ndan Yeni İran Açıklaması Geldi

ABD’DEN İRAN SAVAŞINA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMALAR

ABD’den gelen açıklamalar, İran ile devam eden çatışmalara dair yeni gelişmeleri gündeme getiriyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, canlı yayında yaptığı konuşmada “İran için daha fazla kuvvet geliyor” ifadelerini kullandı. Hegseth, “Amerika İran’da kazanıyor. ABD’nin hava gücünü görecekler. Daha fazla ve daha büyük saldırı dalgaları geliyor. İran için daha fazla kuvvet geliyor. Daha fazla bombardıman uçağı ve daha fazla savaş uçağı bölgeye ulaşıyor. Bombalar kullanacağız ve bunlardan elimizde sonsuz var” diye ekledi.

İRAN HAVA SAHASINI ELE GEÇİRDİK

Hegseth, devamında “Onlar yere yıkılmışken yumruk atıyoruz. İran hava sahasını ele geçirdik. Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz. Amerika’nın gücü sarsılmaz” şeklindeki açıklamalarıyla durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, İran’ın sivil hedeflere yönelik füze ve kamikaze dronlar gönderebileceğini ancak “Burada savaşın tüm koşullarını biz belirliyoruz” diyerek buna önlem alacaklarını belirtti.

NÜKLEER SİLAHLARA ULAŞAMAYACAKLAR

Bakan Hegseth, “Biz burada olduğumuz sürece İran asla ve asla nükleer silahlara ulaşamayacaklardır” şeklindeki ifadeleriyle, İran’ın nükleer silah ediniminin önleneceğini vurguladı. Bunun yanı sıra, “En başından itibaren askerlerimizi korumak için tüm önlemlerimizi aldık. Trump başladığı işi bitireceğine söz verdi” diyerek, yürütülecek politikaların arkasında durduklarını önemle belirtti.