Eflanispor Ligden Çekilme Kararı Aldı

eflanispor-ligden-cekilme-karari-aldi

Eflanispor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta sıradışı bir eyleme imza atarak ligden çekilme kararı aldı. Süper amatör mücadelesi veren bu kulüp, sezon başlangıcından bu yana saha içinde yaşadığı haksızlıklar karşısında sessiz kalmayı reddederek radikal bir adım attı. Kulüp içerisinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Başkan İrfan Topçu, alınan bu beklenmedik kararın sebeplerini tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturdu.

ARTIK YETER! FUTBOLCUNUN EMEĞİ, TARAFTARIN ONURU…

Eflanispor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, hakem hatalarının geçmiş dönemlerden daha fazla tahammül edilemez bir hale geldiği ifadeleri kullanılarak şu sert sözlere yer verildi: “Sezon başından bu yana yaşanan ağır hakem hataları, sahada karşılaştığımız adaletsiz yönetimler ve kulübümüze verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle Eflanispor Kulübü olarak ligden çekilme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar; futbolcularımızın emeğini, taraftarımızın onurunu ve ilçemizin sportif itibarını korumak adına alınmıştır. Artık yeter! Eflanispor sahipsiz değildir. Mücadelemiz ve hak arayışımız farklı platformlarda kararlılıkla devam edecektir.”

KÜMEDE KALMA SAVAŞI VERİYORDU

Ligden çekilme kararı alınmadan önce Eflanispor, BAL 4. Grup’ta zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalıyordu. Üst üste yapılan maçlarda 18 karşılaşma sonrasında 16 puan toplayarak 11. sırada yer alan kulüp, küme düşmeme mücadelesi veriyordu. Eflanispor’un bu şaşırtıcı ayrılığı, amatör liglerdeki hakem yönetimleri ve adalet konularını bir kez daha Türkiye gündeminin üst sıralarına taşımış oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Adem Metan İsrail’de Gözaltına Alındı Açıklaması

Gazeteci Adem Metan, İsrail'de Ensonhaber'in yayın yönetmeni İlyas Efe Ünal ile gözaltına alındıklarını açıkladı ve serbest kalma tarihlerinin belirsiz olduğunu belirtti.
Gündem

Kafe Olayında Uzlaşma Sağlandı: 1 Milyon 500 Bin TL Ödendi

Beyoğlu'ndaki bir kafede kahve içen genç mühendis, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede, kahvenin deterjanla hazırlandığı belirlendi ve soruşturma tamamlandı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Güvenlik Açıklamaları: Caydırıcılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’dan gelen füzenin Türk hava sahasına girmeden düşürülmesiyle ilgili olarak NATO müttefikleriyle işbirliği yapıldığını ve gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.
Gündem

ABD Savunma Bakanı’ndan Yeni İran Açıklaması Geldi

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran'daki duruma dair "Amerika kazanıyor" ifadelerini kullanarak, daha büyük hava saldırılarının yolda olduğunu belirtti.
Gündem

İran Gemisine Denizaltı Saldırısı: 80 Asker Hayatını Kaybetti

Sri Lanka açıklarında İran'a ait IRIS Dena fırkateyninin battığı ve en az 101 askerin kaybolduğu bildirildi. Olayda 80 asker yaşamını yitirdi, 78 asker yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.