Eflanispor Ligden Çekilme Kararı Aldı

Eflanispor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta sıradışı bir eyleme imza atarak ligden çekilme kararı aldı. Süper amatör mücadelesi veren bu kulüp, sezon başlangıcından bu yana saha içinde yaşadığı haksızlıklar karşısında sessiz kalmayı reddederek radikal bir adım attı. Kulüp içerisinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Başkan İrfan Topçu, alınan bu beklenmedik kararın sebeplerini tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturdu.

ARTIK YETER! FUTBOLCUNUN EMEĞİ, TARAFTARIN ONURU…

Eflanispor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, hakem hatalarının geçmiş dönemlerden daha fazla tahammül edilemez bir hale geldiği ifadeleri kullanılarak şu sert sözlere yer verildi: “Sezon başından bu yana yaşanan ağır hakem hataları, sahada karşılaştığımız adaletsiz yönetimler ve kulübümüze verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle Eflanispor Kulübü olarak ligden çekilme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar; futbolcularımızın emeğini, taraftarımızın onurunu ve ilçemizin sportif itibarını korumak adına alınmıştır. Artık yeter! Eflanispor sahipsiz değildir. Mücadelemiz ve hak arayışımız farklı platformlarda kararlılıkla devam edecektir.”

KÜMEDE KALMA SAVAŞI VERİYORDU

Ligden çekilme kararı alınmadan önce Eflanispor, BAL 4. Grup’ta zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalıyordu. Üst üste yapılan maçlarda 18 karşılaşma sonrasında 16 puan toplayarak 11. sırada yer alan kulüp, küme düşmeme mücadelesi veriyordu. Eflanispor’un bu şaşırtıcı ayrılığı, amatör liglerdeki hakem yönetimleri ve adalet konularını bir kez daha Türkiye gündeminin üst sıralarına taşımış oldu.