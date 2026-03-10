ABD Seyahat Uyarısı Güneydoğu Türkiye İçin Yükseldi

Türkiye’nin güneydoğu bölgesine yönelik seyahat uyarısı, Seviye 4 (Seyahat etmeyin) düzeyine yükseltildi. Ülke genelindeki uyarı ise ‘Seviye 2’ (İlave ihtiyat gösterin) olarak kaldı.

TEDBİREN AYRILMA TALİMATI

Açıklamada, “Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak Güneydoğu Türkiye’de artan risk bulunan bölge, ABD temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde seyahat uyarısında güncellenmiştir.” ifadelerine yer verildi. Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanlığı’nın önceliğinin Amerikan vatandaşlarının güvenliği ve emniyetini sağlamak olduğu belirtildi. Ayrıca, 9 Mart 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı tarafından acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğu’ndan tedbiren ayrılmaları için talimat verildiği aktarıldı.