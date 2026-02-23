Diyanet’ten Sanal Bahis Ve Kumar Konusunda Uyarı

Son yıllarda pek çok ailenin parçalanmasına ve intihar vakalarına yol açan sanal bahis, kumar ve şans oyunları ile ilgili olarak Diyanet’ten önemli uyarılar geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İhsan Çapcıoğlu, dijitalleşmenin toplumun her kesimini etkilediğini, özellikle çocuklar ve gençlerin bu süreçte daha savunmasız pozisyonda bulunduğunu dile getirdi. Çapcıoğlu, gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki sınırların giderek belirsiz hale geldiğini ve dijital platformların sunduğu fırsatlar kadar barındırdığı çeşitli tehditleri de gözler önüne serdi. Ticari kaygılar doğrultusunda hazırlanan içeriklerin gençlerin hedef alınmasına neden olduğunu belirten Çapcıoğlu, yapılan araştırmaların gençlerin büyük bir kısmının sanal bahis içerikleriyle karşılaştığını ortaya koyduğunu aktardı.

SANAL BAHİS KAZANCI HARAMDIR

İslam’da kazancın meşru olması için emekle elde edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çapcıoğlu, haksız kazancın dinen yasaklandığını vurguladı. Kumarın doğası gereği bir tarafın kaybı üzerine kurulu olduğuna işaret eden Çapcıoğlu, “Her türlü haksız kazanç dinimizde yasaklanmıştır. Eğer bir yerde meşru kazanç ve emek yoksa elde edilen kazanç da helal değildir. Kumarda birileri kazanırken birileri kaybediyor. Bu da her durumda bir mağduriyet doğuruyor.” şeklinde değerlendirdi. Sanal bahis ortamlarındaki kazanımların hem ekonomik hem de sosyal açıdan mağduriyetler yarattığını belirten Çapcıoğlu, bireylerin akıl ve ruh sağlığını olumsuz etkilediğini, ailelerin dağılmasına ve bireylerin işlerini kaybetmesine yol açabileceğini ifade etti. Bu nedenle helal kazanç bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

DİJİTAL DÜNYADA YENİ ÇALIŞMALAR

Geçen yıl gerçekleştirilen 7. Din Şurası’nda “Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri” başlığının ele alındığını hatırlatan Çapcıoğlu, iletişimcilerden yapay zeka uzmanlarına ve nörobilim alanındaki akademisyenlere kadar farklı disiplinlerin temsilcileriyle dijitalleşmenin etkilerinin değerlendirildiğini dile getirdi. Sanal bahis ve benzeri bağımlılık yapıcı içeriklere karşı önleyici tedbirler aldıklarını belirten Çapcıoğlu, vaaz ve cuma hutbelerinde bu konunun sık sık gündeme getirildiğini söyledi. Diyanet radyosunda bağımlılıkla mücadeleye yönelik programlar yapıldığını ve televizyon ile sosyal medya aracılığıyla da bilinçlendirme faaliyeleri yürütüldüğünü ekledi. Ayrıca bu bağlamda Yeşilay ile iş birliği yapıldığını da vurguladı.

Sanal bahis bağımlılığının Dünya Sağlık Örgütü tarafından davranışsal bağımlılıklar arasında yer aldığını sözlerine ekleyen Çapcıoğlu, bu durumun bireyin yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesine ciddi engeller çıkardığını ifade etti. Çapcıoğlu, sanal bahis ve kumarla mücadelenin yalnızca bireysel bir sorun olmadığını, toplumsal tüm kesimlerin de ortak sorumluluk taşıdığını belirtti ve bu konuda toplumsal bilinçlenmenin önemini vurguladı.