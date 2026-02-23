Pansiyonlu Okullara Yeni Düzenleme Hazırlığı Başladı

Türkiye’deki pansiyonlu okullara yönelik yeni bir düzenleme yapılacağı bilgisi verildi. Açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Erzurum’da düzenlenen basın toplantısında yapıldı. Tekin, her öğrenciye konaklama imkanı sağlamanın mümkün olmadığını ifade ederek, pansiyonlu okullara ilişkin bir düzenlemenin hazırlandığını duyurdu. Okulların kontenjan yapısının “pansiyonu olan” ve “pansiyonu olmayan” şeklinde iki gruba ayrılacağını belirten Bakan Tekin, “İstanbul Erkek Lisesi’nde dört şube alacağız. 120 öğrenciden 60’ı konaklamalı, 60’ı konaklamasız olacak. O 60 kendi içinde yarışsın, diğer 60 kendi içinde yarışsın.” şeklinde örneklendirme yaparak süreci açıkladı.

PANSİYONLU OKULLARIN GELECEĞİ

Bakan Tekin, İstanbul Erkek Lisesi’nde 600 öğrenciyi konaklatacak yeterli yurt alanının olmadığını vurguladı ve başka bir yurtta kalan öğrencilerin sorunlar yaşadığını dile getirdi. “O civarda pansiyon yapabileceğimiz yer yok.” diyen Tekin, “Kabataş’ta yurdun kapasitesi belli. Teknik anlamda mümkün değil. Bu sebeple o okullarda konaklama hizmetinin kontenjanını ayrıştırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yeni düzenlemenin bu yıl LGS kitapçığında yer alacağını belirten Tekin, “Puanları farklı mı olacak, şimdiden bilemeyiz.” dedi.

PANSİYONU OLAN LİSELER

Öğrenciler tarafından oldukça tercih edilen pansiyonlu okullar arasında İstanbul Erkek, Kadıköy Anadolu, Kabataş, Cağaloğlu, Haydarpaşa ve Ankara Fen gibi liselerin bulunduğu ifade edildi. Örneğin, İstanbul Erkek Lisesi’nin 783 öğrencili ve 247 kişilik yurda, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin 927 öğrenci kapasitesine sahip 336 kişilik yurda, Kabataş Erkek Lisesi’nin ise 806 öğrenci kapasiteli 300 kişilik yurda sahip olduğu belirtildi.

FENOMEN ÖĞRETMENLERİ YAKINDAN İzLEYECEK

Sosyal medya üzerinden içerik üreten bazı öğretmenlere yönelik eleştirilerde bulunan Tekin, “Bazı öğretmenlerimiz ‘fenomenlik’ yaparak özel ders verebilecek öğrenci buluyorlar. Fakat okulda destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) açmıyor, burada sorun çıkıyor.” şeklinde konuştu. Bakanlık olarak DYK açılışlarına dair verileri takip ettiklerini vurguladı ve fenomen öğretmenler üzerindeki incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

ARA TATİL KALKACAK MI?

Yusuf Tekin, anket ve değerlendirmeler sonucu eğitim öğretim gün sayısının 180 olduğunu, 2027 yılında resmi tatillerin de göz önünde bulundurularak bu sürecin değerlendirileceğini belirtti. “Bu nedenle ara tatil sürecini değerlendireceğiz.” dedi.

EK DERS ÜCRETLERİNE ZAM GÜNDEMDE

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde artış olabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Tekin, “Şube müdürü, müfettiş, genel idare hizmetleri sınıfına geçen arkadaşlarımız uzman ve başöğretmen haklarını tam olarak alamıyorlar. Bunların hepsini bir paket olarak Maliye Bakanımızla konuştuk ve konuşmaya devam ediyoruz.” şeklinde bilgi verdi.