“ABD Tarım Dışı İstihdam Düşük Seviyede”

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ AÇIKLANDI

Piyasaların dikkatle incelediği ABD tarım dışı istihdam verileri duyuruldu. Aralık 2020’den itibaren en düşük düzeyde gerçekleşen tarım dışı istihdamın aylık artış oranı, ekim ayında 12 bin olarak belirlendi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik oranı ise yüzde 4,1 seviyesinde kaldı. Uzmanlar, bu zayıf artışın kasırga ve Boeing grevinden kaynaklandığını öngörüyor.

GÜNCE REVİZE EDİLEN İSTİHDAM ARTISI

Ekim ayında tarım dışı istihdamın 106 bin artması, işsizlik oranının yüzde 4,1’de tutulması bekleniyordu. Önceki ay, eylül ayında açıklanan 254 bin istihdam artışı ise 223 bine revize edildi. Ortalama saatlik kazançlar, aylık yüzde 0,3’lük artış tahminlerine karşılık, yüzde 0,4 oranında artış gösterdi.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNİN ÖNEMİ

ABD’de enflasyonun hedeflenen seviyelere ineceğine dair güven arttıkça, işgücü piyasasından gelen veriler büyük bir dikkatle inceleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed), para politikası kararları için kritik olan istihdam verilerini sürekli takip ediyor. Tarım dışı istihdam verisi, Fed’in önümüzdeki haftaki kasım toplantısından önceki en önemli veri niteliği taşımakta. Eylül toplantısında politika faizini 50 baz puan düşürüp yüzde 4,75-5 seviyesine çeken Fed, kasım toplantısında 25 baz puanlık bir indirim bekliyor. Fed’in en son açıkladığı tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 4,4, 2026 yılı için ise yüzde 4,3 olarak belirlenmiş durumda. Uzun dönemde ise bu oran yüzde 4,2 olarak öngörülüyor.