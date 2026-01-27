ABD Tüketici Güven Endeksi Mayıs 2014’ten Beri Düşüşte

abd-tuketici-guven-endeksi-mayis-2014-ten-beri-dususte

ABD’DE TÜKETİCİ GÜVENİ DÜŞÜYOR

Tüketici güveninde önemli bir düşüş yaşandı. Ekonomi ve işgücü piyasasına dair artan olumsuz görüşler, Ocak ayında bu durumu etkiledi. Yapılan açıklamalara göre, Tüketici Güven Endeksi, bir önceki ay 94,2 seviyesindeyken 84,5’e geriledi. Bu durum, endeksin Mayıs 2014’ten itibaren en düşük seviyesine düşmesi anlamına geliyor.

BOZULAN BEKLENTİLER GÖRÜLÜYOR

Açıklanan veriler, tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara yönelik algıları ile gelecekteki beklentilerinde belirgin bir bozulma olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki altı aya dair beklentiler endeksi, Nisan ayından bu yana en düşük değeri aldı. Ayrıca, mevcut durum endeksi de son beş yılın en düşük seviyelerinden birine gerilemiş durumda.

