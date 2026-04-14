Galatasaray’dan Deplasman İddialarına Açıklama Geldi

Galatasaray, Kocaelispor ile Beraberlik Yaşadı

DEPLASMAN BÜFELERİYLE İLGİLİ İDDİALAR YALANLANDI

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile 1-1’lik sonucuyla sahasında bir karşılaşma gerçekleştirdi. Maç sonrası sosyal medyada, deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığına dair çıkan iddialar dikkati çekti.

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı takım bu konuda bir açıklamada bulundu: “Galatasaray – Kocaelispor maçında deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet vermediğine dair ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Saat 17.00 itibarıyla 2 büfe açılmış olup, sonrasında daha maç başlamadan Kocaeli taraftarının fiziksel saldırısı gerçekleşmiş ve büfelerde ciddi anlamda maddi hasar meydana gelmiştir.”

HASAR GÖREN BÜFELER VE TRİBÜN

Açıklamada, “Kepenkler kırılmış, ızgara ve tost makineleri kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine polis olaya müdahale etmiş, büfeler geçici olarak kapatılmıştır. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, bir büfe hizmet vermeye devam etmiş, diğer büfe kullanılamayacak hale geldiği için maalesef kapalı kalmıştır. Ayrıca, tribündeki koltuklar, tuvaletlerdeki lavabo ve kabin kapılarına da ciddi şekilde hasar verilmiştir” denildi.

