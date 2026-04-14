Selçuk İnan Galatasaray Taraftarına Yanıt Verdi

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaştı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından Selçuk İnan önemli açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TARAFTARINA MESAJ

Selçuk İnan, Galatasaray taraftarına yönelik hissettiklerini dile getirerek, “Galatasaray taraftarı bana nasıl davranırsa davransın başımın üstünde. Onları yargılayamam. Ben onları hep sevdim, saygı duydum. Hayatımın bundan sonraki her anında onları sevmeye ve saygı duymaya devam edeceğim. Çünkü ben buyum” ifadelerini kullandı.

YANLIŞLARLA YÜZLEŞME

İnan, “Hiçbir kötüye çekmeye uğraşmayın. Galatasaray’da uzun yıllar kaldım. Bütün hayatımla buraya verdim. Şimdi Kocaelispor’dayım. Onlar için çalışıyorum, emek veriyorum” şeklinde devam etti. Kendi tutumunu ortaya koyarak, “Yanlışlar gördüm, tepkimi koydum ama siz bunu görmedeniz, görmeyeceksiniz de” dedi.

TARAFTARLARA SON SÖZ

Son olarak Galatasaray taraftarlarının kendisine yönelik tutumunu değerlendiren Selçuk İnan, “Galatasaray taraftarlarının beni karşılamaması konusunda canları sağ olsun. Onlar içinden ne geliyorsa onu yapsınlar. Ben hayatım boyunca içimden ne geliyorsa öyle davrandım. Bundan sonra da bu Selçuk İnan, bu şekilde davranmaya devam edecek” diye belirtti.