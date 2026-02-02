ABD ve İran’ın Türkiye’de Müzakere Görüşmeleri Yapılacak mı

abd-ve-iran-in-turkiye-de-muzakere-gorusmeleri-yapilacak-mi

ABD MERKEZLİ HABER PLATFORMUNDAN GÖRÜŞMELER

ABD merkezli haber platformu Axios, Trump yönetiminin İran’a “müzakerelere açığız” mesajı gönderdiğini bildirdi. Haberde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkilileri bu hafta Ankara’da bir araya getirmeye yönelik yoğun diplomatik faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi.

ANKARA’DA ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ

Axios’a konuşan bir üst düzey ABD yetkilisi, Trump yönetiminin İran’la farklı diplomatik kanallar aracılığıyla bir anlaşma müzakere etmeye hazır olduğunu belirtti. Axios’un iki ABD’li kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, Türkiye, Mısır ve Katar’ın Witkoff ile İranlı yetkililer arasında Ankara’da yapılacak olası bir görüşme için temaslarını sürdürdüğü vurgulandı. İlgili ülkelerden bir yetkili, sürecin ilerlediğini ifade ederek, “Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi. Gazze’deki ateşkes sürecinde de Trump yönetimiyle işbirliği yapan bu ülkelerin, ABD-Iran arasında başlayabilecek müzakerelerle bölgedeki savaş riskini azaltmayı hedefledikleri ifade edildi.

TRUMP’DAN İRAN DEĞERLENDİRMESİ

Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın İran’a yönelik muhtemel bir askeri saldırı konusunda henüz son bir karar vermediğini belirtirken diplomatik çözüm seçeneğinin masada olduğunu kaydediyor. ABD tarafı, Trump’ın müzakerelere dair son açıklamalarının bir blöf olmadığını vurgularken, Washington yönetimi, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in diplomatlarına ABD’nin kabul edebileceği bir anlaşma yapma yetkisi verip vermediğinden emin olmadıklarını aktardı. Donald Trump, Axios’a verdiği demeçte, ABD’nin İran’a olası askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, İran yakınlarında, “Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir ABD donanma gücünün” bulunduğunu ifade etti. Ancak buna rağmen diplomatik seçeneklerin hâlâ mevcut olduğunu dile getirdi. Trump, “İran anlaşma yapmak istiyor. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

İSRAİL’LE SAVAŞ RİSKİ

Trump, Haziran 2025’te İran ile İsrail arasında yaşanan 12 günlük savaşa da değinerek, İran’ın füze kapasitesinin İsrail için “yıkıcı bir sürpriz saldırı” riski taşıdığını öne sürdü. Bu nedenle İsrail’e ilk saldırı için “yeşil ışık” yaktığını belirten Trump, “Saldıracaklardı ama savaşın ilk günü onlar için çok acımasız geçti. Liderlerini ve füzelerinin çoğunu kaybettiler” iddialarında bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muğla’da Lodos Denizi Karaya Taşıdı

Marmaris'te akşam saatlerinde etkili olan şiddetli lodos, kıyıda dalgaların yükselmesiyle bazı işletmeleri su altında bıraktı. Kıyı şeridinde ciddi olumsuzluklar meydana geldi.
Gündem

Sapanca Gölü’ne Üç Aylık Su Takviyesi Projesi

Akçay Deresi'ni besleyen su, SASKİ'nin projesiyle hidroelektrik santrallerinden geçerek Sarp Deresi üzerinden Sapanca Gölü'ne ulaşmaya başladı.
Gündem

Kabine Toplantısı Beştepe’de Gündemi Belirleyecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de önemli konuları ele almak üzere toplanacak. Gündemde ABD-İran gerilimi, Suriye'deki durum, terörle mücadele ve ekonomik meseleler bulunuyor.
Gündem

Sivas’ta İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Sivas'ta bir evde çıkan yangında 26 kedi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, 10 kediyi başarılı bir şekilde kurtardı.
Gündem

Trump Yönetimi İran’a Müzakere Mesajı Gönderdi

Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda, bu hafta ABD ve İran arasında müzakerelerin gerçekleştirilmesi yönünde bir görüşme olabileceği bilgisi ortaya çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.