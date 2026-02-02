ABD ve İran’ın Türkiye’de Müzakere Görüşmeleri Yapılacak mı

ABD MERKEZLİ HABER PLATFORMUNDAN GÖRÜŞMELER

ABD merkezli haber platformu Axios, Trump yönetiminin İran’a “müzakerelere açığız” mesajı gönderdiğini bildirdi. Haberde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkilileri bu hafta Ankara’da bir araya getirmeye yönelik yoğun diplomatik faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi.

ANKARA’DA ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ

Axios’a konuşan bir üst düzey ABD yetkilisi, Trump yönetiminin İran’la farklı diplomatik kanallar aracılığıyla bir anlaşma müzakere etmeye hazır olduğunu belirtti. Axios’un iki ABD’li kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, Türkiye, Mısır ve Katar’ın Witkoff ile İranlı yetkililer arasında Ankara’da yapılacak olası bir görüşme için temaslarını sürdürdüğü vurgulandı. İlgili ülkelerden bir yetkili, sürecin ilerlediğini ifade ederek, “Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi. Gazze’deki ateşkes sürecinde de Trump yönetimiyle işbirliği yapan bu ülkelerin, ABD-Iran arasında başlayabilecek müzakerelerle bölgedeki savaş riskini azaltmayı hedefledikleri ifade edildi.

TRUMP’DAN İRAN DEĞERLENDİRMESİ

Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın İran’a yönelik muhtemel bir askeri saldırı konusunda henüz son bir karar vermediğini belirtirken diplomatik çözüm seçeneğinin masada olduğunu kaydediyor. ABD tarafı, Trump’ın müzakerelere dair son açıklamalarının bir blöf olmadığını vurgularken, Washington yönetimi, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in diplomatlarına ABD’nin kabul edebileceği bir anlaşma yapma yetkisi verip vermediğinden emin olmadıklarını aktardı. Donald Trump, Axios’a verdiği demeçte, ABD’nin İran’a olası askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, İran yakınlarında, “Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir ABD donanma gücünün” bulunduğunu ifade etti. Ancak buna rağmen diplomatik seçeneklerin hâlâ mevcut olduğunu dile getirdi. Trump, “İran anlaşma yapmak istiyor. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

İSRAİL’LE SAVAŞ RİSKİ

Trump, Haziran 2025’te İran ile İsrail arasında yaşanan 12 günlük savaşa da değinerek, İran’ın füze kapasitesinin İsrail için “yıkıcı bir sürpriz saldırı” riski taşıdığını öne sürdü. Bu nedenle İsrail’e ilk saldırı için “yeşil ışık” yaktığını belirten Trump, “Saldıracaklardı ama savaşın ilk günü onlar için çok acımasız geçti. Liderlerini ve füzelerinin çoğunu kaybettiler” iddialarında bulundu.