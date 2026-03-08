ABD Ve İsrail’in İran Üzerindeki Uranyum Operasyonu Planları

Axios’a göre, konuya dair bilgi sahibi dört kaynak, ABD’nin İran’ın nükleer silah edinimini engellemek amacıyla İsrail ile çeşitli konuları ele aldığını iddia etti. Haberde, çatışmanın ileriki evrelerinde özel kuvvetlere bağlı askerlerin İran’a yönelik bir operasyon gerçekleştirebileceği ifade ediliyor. Hedef, Tahran’ın elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 450 kilogram uranyumu ele geçirmek.

TRUMP’IN CEVABI BELİRGİN DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump’a bu konuyla ilgili soru yöneltildiğinde, “göreceğiz, bunu daha konuşmadık” cevabını verdi. Trump, “Uranyumun henüz peşine düşmedik. Ama bunu daha sonra yapabiliriz. Şu anda yapmayacağız. Belki daha sonra yaparız.” şeklinde konuşarak konu hakkında net bir durum ortaya koymadı.

OPERASYON SINIRLI OLABİLİR

Trump, “Hangi koşullarda kara birlikleri göndereceksiniz?” sorusunu ise “çok iyi bir neden varsa olabilir” şeklinde yanıtladı. Ancak, Axios’un bahsettiği durum bir kara harekâtı değil; yalnızca sınırlı sayıda özel harekât askeriyle uranyum bulunan tesislere yönelik bir operasyon planını içeriyor. Haberde, operasyonu gerçekleştirecek olan kişilerin Amerikalı ya da İsrailli askerler mi olacağı yoksa ortak bir güç mü olacağı netlik kazanmıyor. Her iki ülkenin de İran ordusunun, operasyona katılacak askerlere ciddi bir tehdit oluşturmayacağına inandıktan sonra bu operasyonu gerçekleştirmeyi planladığı belirtiliyor.

İKİ SEÇENEK MEVCUT

Axios’a konuşan Amerikalı yetkili, iki olası seçeneğin varlığından bahsetti. İlk seçenek, uranyum stoğunun İran dışına çıkarılması iken, ikincisi ise bulunan uranyumun yerinde seyreltilmesi. İkinci seçenek için operasyonun, muhtemelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan nükleer bilimcilerin de katılımıyla gerçekleşmesi gerektiği ifade ediliyor.

URANYUMUN YERİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Amerikalı yetkili, bekleyen iki sorunun bulunduğunu belirtti. Bunlardan biri, uranyum stoğunun nerede bulunduğunun bilinmesi gerektiği; diğeri ise bu uranyumun nasıl alınacağı ve nasıl muhafaza edileceği. Amerikalı ve İsrailli yetkililer, stoğun çoğunluğunun İsfahan’daki yer altı tünellerinde, geri kalan kısmının ise Fordo ve Natanz’da yer aldığı bilgisine ulaştıklarını aktarıyor.

NÜKLEER BOMBA POTANSİYELİ YÜKSEK

Zenginleştirilmiş uranyumun, birkaç hafta içinde silah yapımına uygun, yani yüzde 90’a çıkarılabileceği vurgulanıyor. 450 kilogram uranyum ile toplamda 11 nükleer bomba üretilebiliyor. Axios, Amerikan yönetimi içinde İran’ın Hark Adası’nın ele geçirilmesinin de tartışılarak değerlendirildiğini öne sürdü. Bu ada, Buşehr Limanı’ndan 55 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve İran’ın ham petrolünün yüzde 90’ının ihraç edildiği bir terminal özelliği taşıyor.