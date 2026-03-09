Avrupa Silah İthalatında Rekor Artış Kaydedildi

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün yayımladığı küresel silah transferleri raporuna göre, Avrupa ülkeleri son beş yılda silah ithalatını yüzde 210 oranında artırarak, 1960’lardan bu yana ilk kez küresel silah pazarında başı çekti. 2021-2025 döneminde Avrupa’nın küresel silah ithalatındaki payı ise yüzde 33’e yükseldi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SAVUNMA HARCAMALARINI HIZLANDIRDI

Raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve transatlantik güvenlik dinamiklerindeki değişimin ardından Avrupa ülkelerinin savunma yatırımlarını hızlandırdığı belirtiliyor. Asya ve Okyanusya yüzde 31 ile ikinci en büyük ithalatçı olarak öne çıkarken, Orta Doğu ise yüzde 26 ile üçüncü sırada yer aldı. Avrupa Birliği üyesi 29 ülkenin silah ithalatında ise yüzde 143’lük bir artış gözlendi ve bu alımların yüzde 58’i ABD’den gerçekleştirildi.

ABD YAPIMI SİSTEMLER TERCİH EDİLİYOR

Avrupa ülkeleri, savaş uçakları ve uzun menzilli hava savunma sistemleri gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlarda ABD menşeli sistemleri tercih etmeye devam etti. Romanya ve Polonya, ABD ile stratejik ortaklıklarını güçlendirirken, Almanya mevcut “Patriot” sistemleriyle lojistik uyum sağlamak amacıyla ABD kaynaklı ekipmanlara yöneldi.

KÜRESEL SİLAH İHRACATI YÜKSELİYOR

SIPRI’da yer alan verilere göre, küresel silah ihracatı 2021-2025 döneminde önceki beş yıla göre yüzde 9,2 oranında artış gösterdi. ABD, 99 ülkeye silah ihraç ederek küresel silah pazarının yüzde 42’sini kontrol ediyor. İkinci ve üçüncü sırada ise Fransa ve Rusya yer alıyor. Rusya’nın silah ihracatı yüzde 64 düşerken, Fransa’nın ihracatı yüzde 21’lik bir artış sergiledi. Almanya, küresel silah ihracatındaki payını yüzde 5,7’ye çıkararak Çin’i geride bıraktı.

AVRUPA’YA SİLAH AKIŞI KÜRESEL TRANSFERLERİ ARTIRIYOR

SIPRI Silah Transferleri Programı Direktörü Mathew George, Avrupa’ya yapılan silah akışındaki artışın küresel silah transferlerini yaklaşık yüzde 10 artırdığını ifade etti. SIPRI uzmanı Pieter Wezeman, ABD’nin silah tedarikindeki etkinliğinin pekiştiğine ve ABD menşeli silahların sunduğu teknolojik avantajların yanı sıra Washington ile iyi ilişkiler geliştirme fırsatı sunduğuna dikkat çekti.

EN ÇOK İTHALAT YAPAN ÜLKELER

Dünya genelinde en fazla silah ithalat eden ülke Ukrayna olurken, onu Hindistan, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan izliyor. Avrupa ülkeleri, Rusya’dan gelen artan tehdit algısına karşı askeri kapasitelerini güçlendirmek amacıyla silah ithalatını hızlandırdı.